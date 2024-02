https://sputniknews.lat/20240227/biden-debe-mostrar-una-salud-fisica-y-mental-fuerte-o-tendra-problemas-en-las-elecciones-de-eeuu-1148536614.html

"Biden debe mostrar una salud física y mental fuerte" o tendrá problemas en las elecciones de EEUU

"Biden debe mostrar una salud física y mental fuerte" o tendrá problemas en las elecciones de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debe mostrar una buena salud mental y física o las consecuencias las pagará en las elecciones de noviembre

Desde hace tiempo, la salud del mandatario estadounidense ha sido tema de conversación tanto entre los políticos de la nación norteamericana como a nivel mundial. Por ejemplo, Hannah Ellithorpe, portavoz del candidato al Senado estadounidense Michael Hoover, aseveró que los deslices del jefe de Estado muestran que él ya no está capacitado para gobernar por un periodo más, lo que pone en riesgo la estabilidad del país."La soberanía, la independencia y la seguridad nacional de Estados Unidos están en juego (...) Tenemos una invasión ocurriendo a través de nuestras fronteras, la militarización de nuestro sistema judicial, y Biden nos tiene comprometidos en múltiples guerras", afirmó el 13 de febrero.Además, Biden ha confundido a sus homólogos de diversos países. Por ejemplo, el 8 de febrero, dijo que el presidente de Egipto, Abdelfatah El-Sisi —a quien apoda Sisi— era el gobernante de México, y no Andrés Manuel López Obrador, con quien mantiene una estrecha relación. De igual manera, el 24 de febrero, durante su mensaje en la cena del Baile de los Gobernadores, comentó que Xi Jinping, mandatario de China, era el "líder de Rusia", en lugar de Vladímir Putin.Afectaciones durante su mandatoSin importar el país, la salud de los mandatarios es un tema relevante. En entrevista para Sputnik, el doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Tomás Milton Muñoz Bravo, expone que esto se debe "a las implicaciones que se tendrían, sobre todo políticas y de inestabilidad, ante la pérdida de un jefe de Estado".Mientras tanto, Garay Saldaña analiza que, dado el papel que aún tiene Washington a nivel mundial, las acciones y muestras sobre la salud de Biden son relevantes, ya que no solo van de cuestiones políticas, económicas o sociales en su país, sino sobre los lazos con otras naciones.Mientras tanto, Muñoz Bravo, sopesa que la mayoría de los señalamientos que le realizan a Biden versan más sobre mermar su carrera para reelegirse que de una preocupación real sobre las capacidades del mandatario estadounidense para gobernar."Me tengo que ceñir a la información que existe en este momento. El 16 de febrero, [el presidente de EEUU] se sometió a un chequeo médico y los resultados públicos indicaron que no tenía ningún problema cognitivo y que se encuentra en buena condición física para una persona de su edad", expone. No solo es BidenSi bien la mayor parte de los descuidos han sido mostrados nacional e internacionalmente por Biden, su contrincante electoral, el aspirante republicano Donald Trump, también ha cometido diversos errores en sus discursos, asevera Muñoz Bravo."Los gazapos los cometen los dos y de manera constante, pero a Trump no le cuestionan sus capacidades. Algunos de los errores, considero, [el exmandatario de EEUU] los realiza con dolo, pero otros tienen que ver más con la falta de preparación de la que sí carece en materia internacional", reflexiona.Un ejemplo de desliz que ha tenido el expresidente estadounidense, quien busca gobernar nuevamente, es el ocurrido en enero de este año, cuando en un mitin de New Hampshire, confundió a su rival en la contienda republicana, Nikki Haley, con la exlíder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.De acuerdo con un recuento hecho por la revista estadounidense Forbes, el expresidente republicano confundió a Biden con el exmandatario demócrata Barack Obama (2009-2017) durante, al menos, siete ocasiones a finales de 2023.Pese a ello, Garay Saldaña menciona que es probable que el electorado piense que Trump es una mejor opción, esto porque es más joven que el actual jefe de Estado de EEUU.Para las elecciones de noviembre próximo, el magnate republicano tendrá 78 años, mientras que Biden tendrá 82. Alternativas rumbo a los comiciosLas continuas confusiones y olvidos de Biden han llevado a las autoridades estadounidenses a plantear diversos escenarios. Uno de lo más recientes fue el del fiscal general del estado Virginia Occidental, Patrick Morrisey, quien envió una carta a la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, para que considere inhabilitar al mandatario por "profundo deterioro cognitivo". Para ello, la segunda al mando en la Casa Blanca debería invocar la cuarta sección de la 25.ª Enmienda a la Constitución estadounidense, sobre la sucesión del jefe de Estado del país norteamericano, que establece los procedimientos a seguir en caso de que el presidente en turno no pueda continuar en el cargo. De esta manera, Harris sería la nueva gobernante. Ante ello, la vicepresidenta de EEUU respondió que estaría lista para servir a su país, según una entrevista publicada por el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) a mediados de febrero.No obstante, Garay Saldaña, quien también es docente en la UNAM, expresa que si bien es un posible escenario, no es tan probable que ocurra, especialmente porque mostraría una imagen negativa de la Casa Blanca ante el mundo.De igual manera, los expertos ven poco viable que el Partido Demócrata se decante por otro candidato que no sea Biden, dado que sus opciones son muy limitadas.

