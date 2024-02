https://sputniknews.lat/20240213/biden-no-esta-mentalmente-capacitado-para-servir-como-presidente-de-eeuu-1148191358.html

"Biden no está mentalmente capacitado para servir como presidente de EEUU"

La salud mental del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue en el debate publico, especialmente cuando de hablar de la próxima elección presidencial se... 13.02.2024, Sputnik Mundo

El presidente Joe Biden "no está mentalmente capacitado" para servir como presidente de EEUU y su reelección puede poner en riesgo la seguridad nacional del país a través de la militarización del sistema judicial y el compromiso de Washington en múltiples guerras, dijo a Sputnik Hannah Ellithorpe, la portavoz del candidato al Senado estadounidense Michael Hoover.La semana pasada, el fiscal especial Robert Hur publicó un informe sobre su investigación acerca del manejo indebido de documentos clasificados por parte de Biden, en el que citaba varios casos en los que el presidente olvidó fechas clave de su vida y su carrera, entre ellas su etapa como vicepresidente y la fecha de la muerte de su hijo Beau Biden.Tras la publicación del informe, Biden pronunció un discurso defendiendo su memoria, pero posteriormente confundió al presidente egipcio Abdel Fatah al-Sisi con el dirigente de México y se enfadó cuando los periodistas le preguntaron si su memoria había empeorado con la edad.La vicepresidenta Kamala Harris lanzó las alertas recientemente al afirmar que está "preparada para servir" mientras continúa la preocupación por la edad y la aptitud mental del presidente Biden, especialmente entre miembros de su propio partido. "Estoy lista para servir. De eso no hay duda", dijo Harris a The Wall Street Journal, añadiendo que todos los que observan su trabajo "salen plenamente conscientes de mi capacidad para dirigir."Recientemente, la cadena ABC News y la firma Ipsos revelaron que una abrumadora mayoría de ciudadanos estadounidenses piensa que el presidente Joe Biden es demasiado grande para continuar en el cargo. El trabajo, difundido este domingo 11 de febrero por la cadena estadounidense, fue realizado entre el 9 y 10 de febrero de 2024, cuando la polémica por la avanzada edad de Biden había estallado y se había transformado en el principal tema político y mediático de EEUU.Según la encuesta, elaborada por la empresa Ipsos, el 86% de los estadounidenses cree que Biden es demasiado mayor para cumplir otro mandato como presidente, al que el demócrata aspira.

