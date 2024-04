https://sputniknews.lat/20240405/sabremos-defendernos-le-haremos-dano-advierte-netanyahu-a-iran-1149497458.html

Netanyahu advierte a Irán: "Sabremos defendernos, le haremos daño"

Netanyahu advierte a Irán: "Sabremos defendernos, le haremos daño"

Sputnik Mundo

Israel está actuando contra Irán defensiva y ofensivamente y seguirá haciéndolo, reconoció este 4 de abril el primer ministro del país hebreo, Benjamín... 05.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-05T04:30+0000

2024-04-05T04:30+0000

2024-04-05T10:41+0000

benjamín netanyahu

alí jamenei

israel

irán

siria

política

defensa

📰 conflicto palestino-israelí

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/04/05/1149497863_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f79042958b044e932552585b6e3a3b98.jpg

"Durante años, Irán ha estado actuando contra nosotros tanto directamente como a través de sus apoderados; por lo tanto, Israel está actuando contra Irán y sus aliados, defensiva y ofensivamente", dijo el líder israelí, según un comunicado difundido por su oficina.Las declaraciones del primer ministro de Israel se producen luego de que el pasado 1 de abril, un edificio diplomático de Irán ubicado cerca de la Embajada de Irán, en el suroeste de Damasco, capital de Siria, fuera atacado por aviones israelíes. En la agresión fallecieron al menos 11 personas, entre ellas siete oficiales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CRGI), como el general Mohamad Reza Zahedi, comandante de la Fuerza Quds del CRGI en Siria y el Líbano, así como el subcomandante Mohammad Hadi Hajizadeh, según las autoridades de Teherán. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, culpó del ataque a Israel y dijo que no quedará sin respuesta. Además, en un discurso público del 3 de abril en Teherán, el líder supremo iraní, Alí Jamenei, aseguró que Israel pagará el precio de haber atacado el edificio consular de su país."Esfuerzos desesperados como el que cometieron en Siria no les salvarán de la derrota. Por supuesto, también serán abofeteados por esa acción", afirmó el líder iraní.También comentó que esperaba un día en que "el mundo musulmán pueda celebrar la destrucción de Israel".Irán sostiene que el ataque se llevó a cabo con aviones F-35 israelíes, los cuales dispararon seis misiles que destruyeron el edificio consular.El presidente Raisi advirtió previamente que "el régimen sionista debe tener en mente que no será capaz de alcanzar sus objetivos siniestros con medidas tan inhumanas" y que Teherán responderá con la misma moneda.La Liga Árabe también condenó el ataque, al que calificó como "una nueva y grave violación por parte de Israel del derecho internacional, en particular, de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".

https://sputniknews.lat/20240404/sindrome-sanson-de-israel-escalada-con-acto-de-guerra-al-consulado-de-iran-en-damasco-1149491239.html

https://sputniknews.lat/20240402/ataque-israeli-contra-el-consulado-de-iran-en-siria-que-consecuencias-puede-tener--1149432676.html

israel

irán

siria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

benjamín netanyahu, alí jamenei, israel, irán, siria, política, 📰 conflicto palestino-israelí