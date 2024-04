https://sputniknews.lat/20240406/el-movimiento-de-la-revolucion-ciudadana-exige-la-renuncia-del-presidente-de-ecuador-1149545638.html

El Movimiento de la Revolución Ciudadana exige la renuncia del presidente de Ecuador

"Ante los hechos que ha demostrado la incapacidad del presidente Daniel Noboa para gobernar el país, le exigimos que presente su renuncia al cargo de presidente de la República", señaló Luisa González, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, en una rueda de prensa. González señaló que el Ecuador "no se merece" además de los problemas económicos, de seguridad y de salud que existen, que "nos creen un problema diplomático que puede significar guerra". Desde la sede de la agrupación política en Quito, la excandidata presidencial, increpó al mandatario Daniel Noboa "porque con sus acciones pone en peligro la vida de los 18 millones de ecuatorianos", continuó."Señor Daniel Noboa, presente su renuncia. Esta no es su hacienda bananera, el Ecuador no es su hacienda bananera (…) esto es el Estado de 18 millones de ecuatorianos y se ponen en riesgo nuestras vidas por eso exigimos la renuncia", agregó. También agradeció a la OEA, a la Internacional progresista, a la presidenta del Parlamento Andino, al Mercosur, a los parlamentarios de la Unión Europea y los gobiernos de Brasil, Venezuela, Colombia, Uruguay y Chile "que se han solidarizado tanto con el gobierno de México como con el pueblo ecuatoriano que es víctima de un gobierno improvisado". Viviana Veloz, militante de la agrupación política encabezada por el expresidente Rafael Correa, declaró, por su parte, que el movimiento de la Revolución Ciudadana se declara abiertamente en oposición al gobierno y anunció que iniciarán el trámite para un juicio político contra el presidente Noboa. Veloz, actualmente primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento) indicó que como agrupación política van a iniciar las diferentes acciones de fiscalización para varios ministros del gobierno de Noboa por poner en riesgo la vida de los ecuatorianos. Además, criticó que el gobierno no haya utilizado esa misma fuerza que empleó en la Embajada de México para capturar a delincuentes de alta peligrosidad. "Ojalá que con esa misma fuerza hubieran prevenido que no se les fuguen delincuentes de alta peligrosidad como Fito, como Colon Pico que en su gobierno, en sus narices, se fugaron". Añadió que espera que el presidente Noboa "no utilice la persecución para silenciar a quienes de forma responsable se opongan a su gobierno y le hagan conocer al país cuando usted y sus ministros se están equivocando". Seguidores de la RC acudieron a la sede de este movimiento para respaldar el pronunciamiento e instar a tomar acciones drásticas frente a este suceso que afecta a Glas, uno de sus dirigentes nacionales y quien fuera incluso propuesto como candidato presidencial en los comicios anticipados de 2023. Más temprano el expresidente Correa y la lider de la RC responsabilizaron al presidente Noboa por la vida y salud del exvicepresidente Glas, sacado por la fuerza de la legación diplomática mexicana en Quito a pocas horas que le fuera aceptada su solicitud de asilo político por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El jueves, Ecuador declaró a la embajadora mexicana, Raquel Serur Smeke, persona non grata por declaraciones de López Obrador sobre el contexto electoral ecuatoriano en 2023, lo cual disgustó al Gobierno de Noboa.

