https://sputniknews.lat/20240406/acto-de-barbarie-latinoamerica-reacciona-ante-el-asalto-policial-a-la-embajada-mexicana-en-quito-1149535806.html

"Acto de barbarie": Latinoamérica reacciona ante el asalto policial a la Embajada mexicana en Quito

"Acto de barbarie": Latinoamérica reacciona ante el asalto policial a la Embajada mexicana en Quito

Sputnik Mundo

Es "un acto de barbarie" y "una violación al derecho internacional". Así reaccionaron desde varios países de América Latina ante el ataque de la Policía... 06.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-06T11:41+0000

2024-04-06T11:41+0000

2024-04-06T11:47+0000

américa latina

ecuador

méxico

jorge glas

📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/04/06/1149537548_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_89d11ec92634928f41415e224f072ac5.jpg

Reacciones en México: lo ocurrido "no tiene precedentes"El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tachó los actos de Ecuador de "una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México".A su vez, desde el Ministerio de Exteriores mexicano anunciaron la ruptura de relaciones con Ecuador. "Es algo realmente insólito, inadmisible e indignante, ni siquiera en los peores golpes de Estado de nuestra región se había dado una situación de esta naturaleza", expresó la secretaria de Exteriores de México, Alicia Bárcena, en comentarios a Milenio TV."Exigimos respeto a nuestra soberanía y a la integridad de nuestra Embajada y del personal diplomático. Hacemos un firme llamado a que el Gobierno de ese país reconsidere su actuar y retome la vía diplomática para resolver cualquier diferendo", aseveró a su vez la presidenta del Senado de México, Ana Lilia Rivera.El excanciller de México, Marcelo Ebrard, señaló que la acción de Ecuador "no tiene precedentes"."La acción del Gobierno de Ecuador de entrar por la fuerza a la Embajada de México en ese país, detener a un solicitante de asilo y vejar la soberanía nacional no tiene precedentes. Respaldo la decisión del presidente López Obrador de suspender relaciones", informó en sus redes.La candidata presidencial Claudia Sheinbaum calificó lo sucedido como "una flagrante violación de la Convención de Viena"."La irrupción en la embajada mexicana en Ecuador es una flagrante violación de la Convención de Viena. Es una afrenta a la diplomacia y el derecho internacional que es inadmisible. Expreso toda mi solidaridad y respaldo al presidente López Obrador en la defensa de nuestra soberanía", escribió en la red social X.Otra candidata presidencial mexicana Xóchitl Gálvez se sumó a las críticas a Ecuador, destacando que "se puede o no estar de acuerdo con la impartición de la justicia en otros países, pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables".Reacciones en Ecuador: "Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político"El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró que no va a permitir que "ningún delincuente quede en la impunidad".Agregó que "Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional, cuyas repercusiones en la democracia y la paz ciudadana, solo serán incrementales de continuarse o condonarse actos que interfieran con el Estado de derecho, la soberanía nacional o con temas de injerencia en asuntos internos del país".El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, por su parte, responsabilizó a Daniel Noboa de la seguridad de Jorge Glas pese a haber recibido el asilo político del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.Desde el izquierdista movimiento Revolución Ciudadana (RC), que lidera Correa, declaran que "lo acontecido las últimas horas en el país es barbárico, contrario a las normas básicas y principios fundamentales de la convivencia civilizada, del derecho internacional y del derecho diplomático".Es un "acto fascista"La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tildó lo sucedido de un "acto fascista"."La violación de la Embajada de México en Ecuador es un acto fascista de extrema gravedad que atenta contra las relaciones diplomáticas y el derecho internacional", escribió la Conaie en su cuenta de la red social X.En su mensaje, la organización indígena calificó al suceso como "una clara violación en la soberanía mexicana y un desprecio absoluto por las normas internacionales"."¿Queda alguna duda de que Jorge Glas es víctima de una terrible persecución?"Personalidades ecuatorianas, parlamentarios y exfuncionarios, entre otros, expresaron su rechazo ante la agresión del Gobierno de Daniel Noboa a la Embajada de México."Inaceptable, una vergüenza mundial. Lo que acaba de pasar en la Embajada de México en Quito genera una compleja situación del Ecuador ante el sistema y el derecho internacional", escribió en la red X el alcalde de Quito, Pabel Muñoz."¿Queda alguna duda de que Jorge Glas es víctima de una terrible persecución?", se cuestionó Muñoz tras conocerse de la captura del exvicepresidente, quien había ingresado a la sede diplomática mexicana en diciembre pasado y solicitó asilo político a ese país.Honduras se solidariza con el pueblo mexicano y AMLOLa presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó en sus redes sociales que lo sucedido es "un acto intolerable para la comunidad internacional". En sus palabras, eso es una violación a la soberanía de México y al derecho internacional."El asalto a la Embajada de México por parte del Gobierno de Ecuador, con el objetivo de secuestrar al exvicepresidente J. Glas, constituye un acto intolerable para la comunidad internacional, dado que ignora el histórico y fundamental derecho al asilo", escribió."Nos solidarizamos con el pueblo mexicano y su presidente", agregó.Venezuela: Es un "acto de barbarie que viola todos los principios del derecho internacional""He conversado vía telefónica con la secretaria Alicia Bárcena y transmitido la solidaridad absoluta del presidente Nicolás Maduro al presidente Andrés Manuel López Obrador ante este acto de barbarie que viola todos los principios del derecho internacional", escribió, a su vez, el canciller de Venezuela, Yván Gil.El Parlamento Andino: "¡El odio los enloqueció!"Por darle gusto a un grupo de odiadores acaban de meter al Ecuador en un grave conflicto internacional, imperdonable", escribió la presidenta del Parlamento Andino, Cristina Reyes Hidalgo, en su cuenta de X.El parlamentario andino Virgilio Hernández Enríquez publicó una imagen del embajador mexicano en el suelo, sujetado por policías y expresando su rechazo a estas acciones."¡Esto se vive en el Ecuador, se perdieron las formas democráticas y solo queda el autoritarismo, ciego y sin sentido, el odio los enloqueció!", manifestó.¿Qué pasó entre México y Ecuador?México había anunciado el 5 de abril el otorgamiento del asilo político solicitado por Glas, un día después de que Ecuador declarara persona non grata a la embajadora mexicana, Raquel Serur Smeke, por declaraciones de AMLO sobre el contexto electoral ecuatoriano en 2023.El Gobierno de Ecuador confirmó en un comunicado oficial "a la ciudadanía" que procedió a la captura de Glas dentro de la Embajada de México en Quito, mediante la irrupción violenta de policías, militares y un auto blindado en la sede diplomática.México anunció que suspende las relaciones con Ecuador, debido al ingreso de la Policía a su Embajada, y prometió acudir a la Corte Internacional de Justicia para denunciar lo ocurrido.

ecuador

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, méxico, jorge glas, 📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico