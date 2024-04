https://sputniknews.lat/20240406/insolito-inadmisible-e-indignante-mexico-anuncia-suspension-de-las-relaciones-con-ecuador-1149535386.html

"Insólito, inadmisible e indignante": México anuncia suspensión de las relaciones con Ecuador

"Insólito, inadmisible e indignante": México anuncia suspensión de las relaciones con Ecuador

06.04.2024

Alicia Bárcena tachó de "grave, flagrante violación de la Convención de Viena" la irrupción policial en la sede diplomática mexicana y adelantó que la Secretaría de Exteriores "seguirá las indicaciones y las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de romper las relaciones diplomáticas con Ecuador".México no ha tenido ninguna comunicación con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, o con la canciller, Gabriela Sommerfeld, añadió Bárcena.En sus palabras, la declaración de persona non grata de la embajadora en Ecuador, Raquel Serur, "fue hecho de bote pronto, sin ningún aviso previo, como se usa en el estilo internacional, y esto me refleja a mí la falta de experiencia, sinceramente, de la diplomacia ecuatoriana".Al comentar la agresión por las fuerzas policiales de Ecuador contra el encargado de la Embajada en Quito, Roberto Canseco, declaró que es una violación del derecho internacional "y eso nos parece gravísimo"."Definitivamente, nunca pensamos que Ecuador iba a violar el derecho internacional y el Acuerdo de Viena. La verdad, que ni en tiempos de guerra ha sucedido una cosa de este tipo. Ni en los peores momentos que ha vivido América Latina y el Caribe, ni el mundo entero, se ha dado una situación de esta naturaleza (...) Esto es una violación flagrante y creo que eso es lo que hay que denunciar", destacó la canciller.Añadió que su país acudirá al Tribunal Internacional de Justicia, la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias regionales, hemisféricas e internacionales.En cuanto a la expulsión del personal diplomático ecuatoriano en México, señaló que ahora se está llevando a cabo el procedimiento, pero sin la intención de "dañar a las personas, al pueblo de Ecuador". En relación con el personal diplomático mexicano en Quito, señaló que su Estado exige que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para que abandonen el país.El 5 de abril, el Gobierno mexicano decidió conceder asilo político a Jorge Glas, el exvicepresidente ecuatoriano (2013-2018) refugiado en la Embajada de su México en Quito. La Cancillería ecuatoriana calificó la decisión de ilegal y exigió que el político sea entregado a la justicia. Glas llegó a la Embajada mexicana en Quito en diciembre pasado, solicitó protección y se le aprobó el acceso como huésped. Posteriormente, el Gobierno ecuatoriano instó al Gobierno de México a permitir la entrada en el edificio diplomático para detener a Glas, pero se impidió el acceso de la Policía a la Embajada. El exvicepresidente de Ecuador fue liberado a finales de 2022, tras cinco años de prisión por soborno y conspiración criminal. En diciembre de 2023, fue condenado a seis años de prisión en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Se emitió una orden de detención contra él después de que se refugiara en la misión diplomática mexicana.

