https://sputniknews.lat/20240406/la-policia-de-ecuador-irrumpe-en-la-embajada-mexicana-y-detiene-al-exvicepresidente-jorge-glas-1149526775.html

La Policía de Ecuador irrumpe en la Embajada mexicana y detiene al exvicepresidente Jorge Glas

La Policía de Ecuador irrumpe en la Embajada mexicana y detiene al exvicepresidente Jorge Glas

Sputnik Mundo

La Policía Nacional de Ecuador ingresó por la fuerza a la Embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2013-2018), quien... 06.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-06T04:51+0000

2024-04-06T04:51+0000

2024-04-06T08:54+0000

américa latina

ecuador

jorge glas

policía de ecuador

méxico

📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/04/06/1149526923_0:78:587:408_1920x0_80_0_0_bb02c9b066a11b03ffad74b047dfe755.jpg

La Presidencia de Ecuador confirmó este 5 de abril la captura del exfuncionario del expresidente Rafael Correa, argumentando que las embajadas sirven para "estrechar las relaciones entre los países". Desde hace horas, la sede diplomática mexicana ya estaba rodeada por una fuerte presencia policial. Jorge Glas tiene una orden de aprehensión en su país por presunta malversación de fondos en la reconstrucción de dos provincias afectadas por un sismo. Sin embargo, el exvicepresidente ya se encontraba tramitando asilo político y físicamente estaba en la Embajada de México. México suspende las relaciones con EcuadorEn respuesta a lo acontecido, el Gobierno de López Obrador anunció que romperá relaciones con Ecuador por la "violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México" que representó la irrupción policial ecuatoriana en el edificio diplomático del país latinoamericano. "He instruido a nuestra canciller [Alicia Bárcena] que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el Gobierno de Ecuador", afirmó López Obrador."México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador", escribió la canciller mexicana, Alicia Bárcena, en sus redes sociales. Una irrupción violentaUn grupo de policías ingresó por la fuerza a la sede diplomática mexicana en la capital ecuatoriana, donde se encontraba el exvicepresidente Jorge Glas. Las primeras imágenes en redes sociales mostraron a las fuerzas del orden empujando y agrediendo físicamente a Roberto Canseco, encargado temporal de la Embajada mexicana en Quito, luego de que el Gobierno de Noboa declarara "persona no grata" a la embajadora oficial, Raquel Serur Smeke, por las "muy desafortunadas declaraciones" del presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre el proceso electoral del país sudamericano del año pasado. "Estoy muy preocupado porque pueden matarlo; no hay ningún fundamento para hacer esto", acusó Canseco a tiempo de agregar que "no supimos que estaba pasando; estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías".

https://sputniknews.lat/20240404/ecuador-declara-persona-non-grata-a-la-embajadora-de-mexico-por-comentarios-de-amlo-1149493388.html

ecuador

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, jorge glas, policía de ecuador, méxico, 📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico