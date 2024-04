https://sputniknews.lat/20240406/las-malvinas-son-una-base-de-la-otan-que-supone-una-amenaza-para-brasil-1149481479.html

Las Malvinas son "una base de la OTAN" que supone una amenaza para Brasil

Mientras los argentinos conmemoraban los 42 años de la guerra contra el Reino Unido en las Malvinas, la jefa del Comando Sur del Ejército estadounidense visitó...

El 2 de abril, la visita de la jefa del Comando Sur del Ejército estadounidense, Laura Richardson, a la capital argentina, en medio de las celebraciones del 42.º aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, tomó por sorpresa a los analistas argentinos.En las palabras del portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, la visita es una prueba de las "excelentes relaciones que Argentina está manteniendo con Estados Unidos".La general del Ejército estadounidense y jefa del Comando Sur, Laura Richardson, se reunió con los altos mandos militares argentinos, entre ellos el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, y el ministro de Defensa, Luis Petri.La fecha de la visita del representante de EEUU, que ayudó militarmente al Reino Unido a derrotar a Argentina en el campo de batalla, demuestra la fuerte conexión del Gobierno de Javier Milei con el polo de poder anglo-estadounidense, señala a Sputnik el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata Gabriel Merino.La ocupación de las islas por parte del Reino Unido se remonta a 1833, en el contexto de la expansión mundial del Imperio británico. Incluso tras la retirada de las poblaciones argentinas del archipiélago, Buenos Aires reclama el territorio, no solo en términos históricos, sino también por considerarlo parte de su plataforma continental.En sus palabras, el apoyo de Washington a la ocupación británica de las Malvinas demuestra la importancia del centro de poder anglo-estadounidense, que incluye a EEUU, el Reino Unido y sus antiguas colonias, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. "Y este núcleo es la prioridad estratégica de EEUU", subraya el analista.En su opinión, hay varias bases de la OTAN en la región, no solo en las islas Malvinas. "El Reino Unido tiene varias posesiones marítimas en el Atlántico Sur, mientras que Estados Unidos tiene bases territoriales en Sudamérica", precisa el experto. Merino explica que las bases marítimas y territoriales de estos países rodean Brasil. En este contexto, el "mantenimiento de las Malvinas como base, la militarización del Atlántico Sur y la presencia de potencias extrarregionales suponen una amenaza no solo para Argentina, sino también para Brasil".El interés brasileño De hecho, la política de defensa de Brasil ha mostrado tradicionalmente su preocupación por la presencia de potencias extrarregionales en el Atlántico Sur. Al estallar la Guerra de Malvinas, por ejemplo, Brasilia prestó apoyo militar a Buenos Aires en detrimento del Reino Unido.El analista agrega que Brasilia se mantuvo neutral desde el punto de vista legal y formal, pero no se privó de ayudar a Buenos Aires, incluso militarmente.En aquella época, el Gobierno del general Joao Figueiredo se encontraba en pleno proceso de acercamiento a Argentina para disipar rivalidades que se habían agudizado en los años 70. En los foros internacionales, Brasil apoyó abiertamente la causa argentina, pidiendo el fin de la ocupación británica de las Malvinas. "Además, Brasil envió misiles Exocet franceses a Argentina y cerró su espacio aéreo a los aviones militares británicos", continúa Velasco. "Hasta el día de hoy, 42 años después, los buques militares británicos que se dirigen o regresan de las Malvinas tienen prohibido hacer escala en puertos brasileños", destaca.En sus palabras, la Guerra de Malvinas fue "la prueba de fuego para que Brasil demostrara a Argentina que quería una asociación real, y no solo de palabra". La decisión de EEUU de apoyar militarmente al Reino Unido, a pesar de adoptar públicamente la neutralidad, ha tenido consecuencias a largo plazo para la confianza de los países latinoamericanos en los acuerdos de defensa dirigidos por Washington. "Esto ha llevado a los países de la región a intentar ocuparse ellos mismos de su seguridad. Un ejemplo de ello es el liderazgo de Brasil en el seno de la ONU para crear la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur [Zopacas], con el fin de evitar una carrera armamentística y la instalación de armas nucleares en el Atlántico Sur", señala Velasco.Creada en 1986, Zopacas reúne a Brasil, Argentina, Uruguay y los países de la costa atlántica africana en una iniciativa para proteger la soberanía sobre el Atlántico Sur."Zopacas sigue buscando neutralizar las actividades más hostiles de potencias ajenas a la región, como el Reino Unido. Esta iniciativa puede considerarse una consecuencia del conflicto de las Malvinas", aclara Velasco.Otra consecuencia estratégica significativa del conflicto en el archipiélago fue la drástica reducción del poder militar de Argentina a largo plazo. El Tratado de Madrid, firmado por Buenos Aires y Londres en 1989 y 1990, aún estipula restricciones al desarrollo de la industria naval argentina y garantiza beneficios a las inversiones británicas en el país.Actualmente, las FFAA argentinas están mal equipadas, infrafinanciadas y con escasa capacidad para defender el territorio nacional. El artículo publicado en la revista británica Military Journal indicó que "Argentina ya no es una potencia militar capaz". "La cuestión de Malvinas ocupa un lugar importante en el diseño geopolítico del Atlántico, encabezado por la OTAN. Y esta cuestión no solo interesa a Argentina, sino a toda la región", concluye el profesor de la Universidad Nacional de La Plata.

