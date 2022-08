https://sputniknews.lat/20220809/lo-mas-probable-es-que-ya-no-sea-posible-extinguir-las-llamas-en-el-deposito-de-petroleo-de-cuba-1129202196.html

"Lo más probable es que ya no sea posible extinguir las llamas" en el depósito de petróleo de Cuba

"Lo más probable es que ya no sea posible extinguir las llamas" en el depósito de petróleo de Cuba

MOSCÚ (Sputnik).- Los socorristas no serán capaces de extinguir el incendio en Matanzas, Cuba, que ya adquirió enormes proporciones, dijo a Sputnik el... 09.08.2022, Sputnik Mundo

A juicio del experto, en esta situación no sirve ninguno de los métodos disponibles. "Encima de un fuego tan grande surge una columna de aire muy caliente, imposible de superar para los aparatos aéreos. Extinguir desde gran altura, donde el aire no es tan caliente, no ocasionaría efecto, pero si el avión baja, simplemente se quemará", explicó. Además, debido al humo y el viento sería mínima la precisión del vertido de agentes químicos desde un avión, agregó.Es imposible sofocar tales llamas con agua, pueden ayudar solo la espuma contraincendios, agentes químicos y gas carbónico, lo cual resulta muy caro y es poco probable que se tenga en las cantidades requeridas en el lugar del desastre, señaló.Al construir semejantes bases de petróleo deben cumplirse determinados estándares, en particular, observarse la distancia mínima entre los reservorios y efectuarse su vallado, lo cual permite prevenir el derrame del combustible, refirió Gofstein.También se debe acondicionar las vías de acceso para los equipos de bomberos y montar los llamados "tubos secos", no llenados de agua, destinados para enfriar los tanques de producirse un incendio, sin hablar ya de garantizar una segura protección contra los rayos, agregó.El siniestro, provocado el 5 de agosto por un rayo durante una tormenta eléctrica en la provincia de Matanzas, se extendió ya a los cuatro tanques de 50.000 metros cúbicos de capacidad.Según los últimos datos del Ministerio de Salud del país, 22 de los 125 afectados por el incendio siguen hospitalizados, cinco de ellos en estado crítico; 16 personas desaparecieron, hay una víctima mortal.A juicio de Gogstein, el fuego se extinguirá cuando no quede nada por arder.

