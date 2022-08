https://sputniknews.lat/20220812/colombia-asuncion-de-petro-abre-una-nueva-era-politica-en-el-pais-1129317891.html

Colombia: Asunción de Petro abre una nueva era política en el país

Tras la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, la analista colombiana Daniela Castillo dialogó con GPS Internacional para analizar...

Este domingo 7 de agosto, el líder de la izquierda tomó posesión como máximo mandatario de los colombianos. En Bogotá hubo fiesta alrededor del inicio del primer Gobierno progresista en más de 200 años de independencia. En este marco, "esta posesión deja mucha esperanza, muchos símbolos importantes y fue algo lleno de sueños para la población colombiana", sostuvo. En este sentido, "Petro tuvo un discurso muy moderado y de unión, por lo que tranquilizó a todos aquellos que no votaron por él", añadió.Evidentemente, "el enfoque central ha sido el tema de la paz y de convertir a Colombia en una potencia de la vida", afirmó. Fue importante el apoyo de la gente, "ya que esta es la primera vez que el pueblo estaba acompañando a su presidente", indicó. También fue simbólico de que "la plaza estaba sin policías ni militares", añadió.El nuevo Gobierno deberá enfrentar serios desafíos económicosCon respecto a las medidas más urgentes que deberá plantear el Gobierno, se destacan la reforma tributaria y las medidas para acabar con el hambre, "lo cual va a ser muy difícil pero es uno de de sus focos de gestión", indicó la investigadora colombiana. En este marco, esta nueva administración tendrá bastantes retos, "no sólo por el impacto de la pandemia, si no también por el Gobierno anterior, que fue desastroso en todos los sentidos y que acabó con muchas empresas pequeñas", aseveró Castillo.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el investigador brasileño Fabio Borges, con quien dialogamos sobre la coyuntura política de Brasil.Aumenta la tensión a pocos meses de las elecciones presidencialesEl Partido Liberal, al que pertenece el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, presentó varios recursos ante el Tribunal Superior Electoral en el que acusa al expresidente Lula da Silva de llevar a cabo un discurso de odio y de hacer campaña electoral anticipada. Al respecto, "sin dudas que esto tiene una explicación basada en las últimas encuestas que, desde hace cuatro meses, muestran un escenario en el que es probable que Lula pueda ganar en la primera vuelta", indicó Borges.Sin embargo, "las estrategias del presidente dicen mucho de su preocupación, como por ejemplo los ataques al proceso electoral, lo que es una estrategia de perdedor, ya que lleva a creer que está sintiendo la derrota en las elecciones", sostuvo. Por tanto, "este intento del Partido Liberal llega a ser ridículo y con una hipocresía increíble", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un breve análisis histórico sobre la coyuntura política en la región durante los años ochenta.Canciones que cuentanEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el músico Claudio Rinaldi, con quien hablamos sobre el recital que realizará con su dúo Tantománel próximo 13 de setiembre en la Sala Zitarrosa de Montevideo.

