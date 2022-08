https://sputniknews.lat/20220814/ciclistas-se-tomaron-las-calles-de-santiago-por-el-apruebo--fotos-1129377969.html

Ciclistas se tomaron las calles de Santiago por el Apruebo | Fotos

Durante la jornada de este 13 de agosto, cientos de ciclistas se reunieron para recorrer las calles de Santiago. El objetivo de los asistentes era explicar la... 14.08.2022, Sputnik Mundo

Sputnik acompa帽贸 el recorrido de m谩s de 5 horas y 35 kil贸metros para conocer m谩s acerca de esta convocatoria.La convocatoria a la Ciclo-marcha por el Apruebo fue realizada por Revoluci贸n Ciclista Plurinacional. Esta organizaci贸n, integrada solo por ciclistas, naci贸 en el marco del estallido social chileno de octubre de 2019.Tras las grandes movilizaciones populares que sacudieron al pa铆s sudamericano, todos los domingos miles de ciclistas recorrieron las calles de Santiago en favor de las demandas sociales y para exigir el fin de la represi贸n y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes del Estado en la administraci贸n del ex presidente Sebasti谩n Pi帽era (2010 - 2014 y 2018 - 2022).Sin ir m谩s lejos, fue una convocatoria de Revoluci贸n Ciclista Plurinacional la que lleg贸 al exclusivo sector de San Dami谩n, en la comuna de Las Condes en el sector oriente de Santiago, a manifestarse a las afueras de la casa de Sebasti谩n Pi帽era el 3 de noviembre de 2019.Estas ciclomarchas que recorrieron las calles de la capital chilena solo se vieron interrumpidas por la pandemia. Sin embargo, y con las aperturas que vivi贸 el pa铆s sudamericano, los ciclistas jugaron un rol importante en la campa帽a del Apruebo del proceso constituyente del 25 de octubre de 2020.Hoy los ciclistas nuevamente se suman a la campa帽a del Apruebo, esta vez en el plebiscito de salida, para terminar con la Constituci贸n del 80, la cual fue elaborada por la dictadura c铆vico - militar (1973 - 1990)."Ya hemos hecho tres ciclomarcha, al sur, al oriente y la reciente al poniente de Santiago. Nos queda todav铆a el norte y la 煤ltima que ser谩 el d铆a 28 de agosto que es el Largo Tour. Ah铆 recorrimos todo Santiago", agregaron.Las ciclomarchas se enmarcan en el despliegue territorial que han realizado en Chile tantos los partidos pol铆ticos, organizaciones sociales e individualidades por el Apruebo.El despliegue territorial del AprueboLas adherentes de la opci贸n Apruebo a la nueva Constituci贸n han realizado una verdadera ofensiva territorial para explicar en qu茅 consiste la propuesta de nueva Constituci贸n. Sin ir m谩s lejos, el pasado 27 de julio los comandos de Aprueba x Chile y de Movimientos Sociales por el Apruebo, anunciaron su despliegue territorial a lo largo del pa铆s para explicar la propuesta de nueva constituci贸n."Nos propusimos poder llegar, como m铆nimo, a dos millones de casas a lo largo de todo el pa铆s en este mes de campa帽a que queda. Estamos muy convencidos y convencidas de que esta es una campa帽a que se va a levantar desde los territorios", coment贸 en aquella oportunidad la diputada Karol Cariola, quien asumi贸 como coordinadora del comando Aprueba x Chile.Seg煤n la informaci贸n emanada desde Aprueba x Chile, con fecha 12 de agosto, llevan 821745 casas a las que han asistido a conversar de la propuesta de nueva Constituci贸n.Pero no solo los puerta a puerta han sido claves para el Apruebo, durante las 煤ltimas semanas han sido decenas de jornadas culturales y art铆sticas que han realizado y donde se han congregado miles de personas."Evadir, aprobar, otra forma de luchar""Evadir, no pagar, otra forma de luchar", cantaban los estudiantes secundarios chilenos en las evasiones masivas realizadas al Metro de Santiago por la subida del valor del transporte previo al estallido social. Hoy, ese grito, ha sido reformado por los ciclistas.Rodrigo Urra, quien asisti贸 a la ciclomarcha de este 13 de agosto, dijo a Sputnik que "a diferencia de la actual Constituci贸n, la propuesta de nuevo texto nos entrega el derecho a la ciudad, la protecci贸n de la naturaleza y garantiza derechos de los animales".En la misma l铆nea que Urra, desde Revoluci贸n Ciclista Plurinacional se帽alaron que "consideramos que es relevante hacer cambios estructurales que ayuden a la sociedad en general. Nuestros principios definidos son: el planeta, tu futuro y la dignidad, y por ende, todos los derechos fundamentales que se est谩n asegurando con esta nueva Constituci贸n".As铆 mismo, explicaron a Sputnik que es importante informar a la poblaci贸n, puesto que el Rechazo "solo ha desinformado e instalado el miedo a trav茅s de los medios de comunicaci贸n".Cabe precisar que la discusi贸n sobre el nuevo texto constitucional abri贸 un enorme e interesado espacio a la desinformaci贸n y a la propagaci贸n de "noticias falsas", que buscan influir en la decisi贸n de las y los electores."Ellos (el Rechazo) lo 煤nico que han hecho es inventar cosas. Nosotros debemos informar, educar, compartir con respeto, con cari帽o, llevando alegr铆a a los territorios y compartiendo tambi茅n en las distintas poblaciones", dijeron desde Revoluci贸n Ciclista Plurinacional."Hoy estuvimos en Cerro Navia (al poniente de Santiago). La gente es s煤per organizada, s煤per motivada, nos espera, nos quiere. Entonces eso tambi茅n es motivante porque vemos que somos muchos los que pensamos que necesitamos empat铆a y que queremos un pa铆s mejor", finalizaron.

