¿Para qué debe prepararse Europa si los precios del gas baten nuevos récords?

Los precios del gas en Europa durante este invierno boreal podrían ascender a más de 4.000 dólares, estimó el gigante energético ruso Gazprom.Los expertos rusos aseguran que los consumidores europeos simplemente no pueden comprar gas a esos precios, lo que es particularmente cierto en la industria.Por ejemplo, Stanislav Mitrajóvich, experto del Fondo Nacional de Seguridad Energética y de la Universidad Financiera, anunció que el alto costo de gas crea una situación de electricidad cara."Este año ya se registraron precios de casi 4.000 dólares. Para muchas empresas, realmente no importa si son 1.000, 2.000 o 5.000 dólares. Es un costo excesivamente alto, y las plantas no lo consiguen, se detienen", explicó Mitrajóvich.Precisó que las ramas más afectadas serían la producción de los fertilizantes nitrogenados, el zinc, el aluminio, el papel y el cemento, entre otras industrias."Debido al elevado costo de gas, se da una situación de electricidad cara, que ya afecta a las empresas de construcción de maquinaria", añadió.Subrayó que en este sentido Europa está avanzando gradualmente a la desindustrialización.Ante esta situación los europeos pretenden reducir el consumo de gas y ahorrar energía en general. Sin embargo, los políticos europeos no tienen intención de debatir la cuestión de la puesta en marcha del Nord Stream 2, aunque en Moscú se les recuerda constantemente esta posibilidad. La puesta en marcha del gasoducto podría reducir la gravedad de una posible escasez de gas en el próximo invierno, comentó el director del sector energético del Instituto de Energía y Finanzas, Alexéi Grómov.Según su opinión, Europa podría conceder una exención temporal para el periodo de la temporada de calefacción de otoño-invierno para la puesta en marcha del Nord Stream 2, al menos de forma temporal.Los precios del gas subieron rápidamente debido a la sequía en algunos países de la UE y los cortes en Nord Stream (20% de la capacidad nominal). Los problemas se debieron a las sanciones de Canadá impuestas a Rusia por la operación militar en Ucrania que retrasaron el regreso de la turbina.Los precios de la electricidad en Europa también renovaron récords. Por primera vez, el coste por megavatio hora superó los 500 euros. Y es un problema al que cada país se enfrenta a su manera. Noruega no descartó restringir las exportaciones de electricidad, temiendo por la estabilidad de su propio suministro debido a los bajos niveles de agua en los embalses. El país depende en un 90% de la generación de energía hidroeléctrica. Suecia decidió volver a poner en marcha una antigua central eléctrica de petróleo. Alemania se ha sumado a los países que reactivarán sus centrales eléctricas que funcionan con carbón con el objetivo de ahorrar gas, que era su combustible principal antes de que estallara el conflicto en Ucrania. La regulación aprobada por las autoridades alemanas da luz verde a las termoeléctricas de carbón para volver a operar hasta finales del próximo periodo invernal, de acuerdo con información del Ministerio de Economía y Protección del Clima.

