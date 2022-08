https://sputniknews.lat/20220823/maduro-afirma-que-todo-apunta-a-una-crisis-brutal-en-europa-y-eeuu-por-petroleo-y-gas-1129682760.html

Maduro afirma que todo apunta a una crisis "brutal" en Europa y EEUU por petróleo y gas

Maduro afirma que todo apunta a una crisis "brutal" en Europa y EEUU por petróleo y gas

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que todo apunta a que se genere una crisis en Europa y Estados Unidos por la inflación y... 23.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-23T23:22+0000

2022-08-23T23:22+0000

2022-08-24T00:18+0000

internacional

venezuela

rusia

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

europa

eeuu

irán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1126973036_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_24881c0a2515f4147dbdb8bd354e80ac.jpg

Maduro señaló que no se vislumbra un acuerdo entre Occidente y Rusia para regularizar las relaciones internacionales."Nadie vislumbra una negociación y un acuerdo con Rusia, como debería ser, entre Occidente, Estados Unidos y Rusia para regularizar las relaciones mundiales, todo parece que desde el punto de vista geopolítico se complica y desde el punto de vista económico y energético, con la llegada del otoño y del invierno, veremos, veremos", comentó.Sanciones son un "bumerán"Reiteró que las sanciones contra Rusia golpean la economía de Europa y Estados Unidos.Maduro manifestó que el mundo habla de una economía de guerra, por lo que dijo que los gobiernos de Alemania, Francia y España toman decisiones extremas.Asimismo, la economía de Rusia se mantiene firme y sólida a pesar de las sanciones impuestas en su contra, afirmó Maduro.Maduro indicó que la economía rusa "está mejor" que antes de la imposición de sanciones por el conflicto en Ucrania.Rusia lanzó una operación militar en Ucrania el 24 de febrero para "proteger a las personas que han sido sometidas a abusos, al genocidio del régimen de Kiev durante ocho años". Según el presidente Vladímir Putin, su objetivo es "desmilitarizar y desnazificar a Ucrania" y llevar a juicio a todos los criminales de guerra responsables de "sangrientos crímenes contra la población civil" en Donbás.Tras el inicio de esta operación militar varios países adoptaron sanciones contra Moscú, que van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales de su Banco Central.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Las medidas contra Moscú ocasionaron el alza a nivel mundial de los precios del petróleo, del gas y de los fertilizantes y tienen un impacto negativo en las propias economías de Estados Unidos y los países de la Unión Europea.Rusia y Turquía, con la mediación del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, firmaron el 22 de julio un acuerdo sobre la exportación de granos desde los puertos de Ucrania.Empresas de Irán visitarán VenezuelaAsimismo, Maduro anunció que en los próximos días más de 300 empresas de Irán visitarán su país para participar en una feria industrial, como parte de las alianzas comerciales entre ambas naciones.Maduro señaló que Irán está interesado en comprar diversos productos a su país."Irán nos quiere comprar todo lo que nosotros podamos venderle. Una de las nuevas potencias emergentes en el mundo", comentó.El 13 de agosto, el mandatario anunció la creación del primer parque científico-industrial del país, un proyecto que contará con el apoyo de la República Islámica de Irán.Maduro visitó Irán durante la gira internacional que realizó en junio por Eurasia.Tras diversos encuentros en esos países, el mandatario anunció que empresarios extranjeros llegarán a Venezuela para firmar acuerdos en el área de petróleo, gas, agricultura, alimentos, turismo, transporte aéreo y ciencia y tecnología.

https://sputniknews.lat/20220818/diputado-del-psuv-los-paises-que-apuestan-a-sanciones-contra-rusia-deben-cambiar-su-estrategia-1129535221.html

https://sputniknews.lat/20220823/rusia-culpa-a-ucrania-de-seguir-atacando-la-planta-nuclear-de-zaporiyia-y-exige-promesa-de-zelenski-1129681939.html

https://sputniknews.lat/20220817/iran-presenta-en-el-foro-army-2022-sistemas-antiaereos-para-derribar-drones-1129480733.html

venezuela

eeuu

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, rusia, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, europa, eeuu, irán