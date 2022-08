https://sputniknews.lat/20220826/bolivia-evalua-los-costos-y-beneficios-del-biodiesel-1129779952.html

Bolivia evalúa los costos y beneficios del biodiésel

En la actualidad, Bolivia se abastece de combustibles: la primera de la producción nacional en tres refinerías de Santa Cruz (este) y Cochabamba (centro), y la segunda de la importación desde al menos 11 países, entre ellos Rusia.A partir de la experiencia con el etanol, obtenido de la caña de azúcar, que es empleado como aditivo para mezclar con la gasolina al 10%, YPFB encarará el nuevo proyecto de biodiésel con aceites vegetales, obtenidos de plantas como la palma africana, jatropa y macororó."Se podrían crear pequeñas plantas, a modo de tener a los biocombustibles como fuente de complemento, de aditivo al diésel que se importa y se usa. Por ejemplo, el etanol, que se mezcla con la gasolina al 10%, es un aditivo importante que no daña vehículos, que se puede usar en todos los vehículos en Bolivia", valoró Ríos.El exministro considera que no se requiere de tecnología nueva para producir biodiésel en el país, pero reiteró que debe existir un estudio de factibilidad que especifique la inversión, los costos operativos, la materia prima, de modo que no haya pérdidas económicas para el Estado boliviano."No conocemos un estudio serio de factibilidad de dónde se obtendrá la materia prima, cuánta materia prima hay, cuánto es el costo de capital, cómo son los costos operativos. Que el diésel que se haga en Bolivia no sea más caro que el importado y resulte una gigantesca inversión para YPFB y tal vez ni cubra los costos operativos", advirtió.La importación de gasolina y diésel de Bolivia marcó un récord histórico en 2021, con 2.120 millones de dólares en valor, un hito que será superado este año con aproximadamente 3.000 millones de dólares. Esta cifra va en aumento debido a la reducción gradual de la producción de hidrocarburos líquidos en el país y por el aumento del precio internacional del petróleo por el conflicto entre Rusia y Ucrania.Por otro lado, el experto boliviano, actualmente gerente de la empresa Gas Energy Latin American, expresa abiertamente su oposición al uso de granos como el maíz y la soya para producir energía, porque son alimentos básicos que gozan de buenos precios en el mercado internacional.Otra fuente de recursos para el biodiésel son neumáticos y aceites vegetales reciclados, pero Ríos duda que se logre alcanzar a producir 30.000 barriles de biodiésel, que estima se importará en los próximos años, de estos residuos.Biodiésel bolivianoLa primera Planta de Producción de Biodiésel de Bolivia será construida en el departamento agroindustrial de Santa Cruz (este) por YPFB Refinación, según confirmó el 20 de agosto el presidente de la empresa estatal, Armin Dorgathen.YPFB Refinación cuenta con una larga experiencia en la refinación de petróleo crudo y condensado, por lo que, en criterio del ejecutivo, es la más calificada para desarrollar el proyecto de biodiésel.Con una inversión de 387,5 millones dólares, el proyecto permitirá reducir la importación y la subvención estatal al diésel y aumentar la producción de ese combustible, en el marco de la política de seguridad energética impulsada por el Gobierno boliviano.Bolivia subsidia el precio de los combustibles y el precio final está congelado desde hace 15 años. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, dijo el 7 de julio que este año la subvención a los carburantes puede alcanzar los 1.000 millones de dólares y que se tomaron recaudos para cubrir estos costos.Por ejemplo, el precio del litro de la gasolina especial se mantiene en 3,74 bolivianos (0,54 centavos de dólar), el litro de diésel en 3,72 bolivianos (0,53 centavos de dólar), y el metro cúbico de gas natural vehicular en 1,66 bolivianos (0,24 centavos de dólar).Biodiésel el mundoLa producción y el consumo de biocombustibles líquidos tuvo un destacado crecimiento en los últimos 20 años a escala global.El proceso de esterización a partir de una amplia variedad de aceites de palma y soya (FAME) y el aceite vegetal hidrotratado (HVO) son las técnicas más empleadas a escala internacional.La producción de biodiésel en el mundo mostró un crecimiento acumulado de 140% en la última década (2010-2019) y alcanzó 50 millones de metros cúbicos de producción en 2019.Los cinco principales productores de biodiésel en el mundo son Indonesia con el 16%, Estados Unidos con el 13%, Brasil con el 11%, Alemania con el 8% y Francia con el 5%. El 47% restante de la producción se distribuye en los otros países del mundo, con una participación destacada de Argentina, España, Países Bajos, Tailandia y Malasia.

