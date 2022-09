https://sputniknews.lat/20220903/como-polonia-intenta-buscar-una-compensacion-por-la-segunda-guerra-mundial-1130043589.html

Cómo Polonia intenta buscar una compensación por la Segunda Guerra Mundial

Cómo Polonia intenta buscar una compensación por la Segunda Guerra Mundial

Jaroslaw Kaczynski, presidente del partido oficialista Ley y Justicia, anunció que Polonia reclama a Alemania reparaciones de guerra por los daños causados... 03.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-03T14:54+0000

2022-09-03T14:54+0000

2022-09-03T14:54+0000

internacional

polonia

alemania

alemania nazi

europa

segunda guerra mundial

reparaciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/03/1130043409_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_fdc0f894d8cb83303f13ad5c2f663320.jpg

Tras la declaración de Kaczynski, el Gobierno polaco aseguró que dará tiempo a Alemania para que estudie el pago de 1,3 billones de dólares como compensación."Estamos dando tiempo a Alemania para que lea nuestro informe y después tomaremos otras medidas", declaró el portavoz del Ejecutivo polaco, Piotr Muller, en una comparecencia ante la prensa.El funcionario polaco agregó que su Gobierno espera que los alemanes comprendan que el pago de reparaciones de guerra es algo obvio.Por su parte, Berlín aseguró que Alemania no va a pagar reparaciones a Polonia, ya que en 1953, Varsovia renunció a su demanda de compensación.Asimismo, el publicista polaco Adam Smiech también cree que el asunto está resuelto desde hace tiempo."En mi opinión, desde un punto de vista formal y legal, el asunto está cerrado. Por lo tanto, el tema de la obtención de reparaciones de Alemania, que ha estado en la agenda del actual Gobierno polaco durante muchos años, parece que el objetivo no es atrapar un conejo, sino perseguirlo sin fin", apuntó el publicista en una entrevista con Sputnik.La jugada política del Gobierno polaco actualAl mismo tiempo, señaló que en su opinión, desde el punto de vista moral, Polonia no recibió una cantidad adecuada de Alemania en comparación con lo que ésta les hizo a los polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, desde un punto de vista formal y jurídico la cuestión de las reparaciones es muy dudosa, agregó.El experto opinó que el Gobierno actual polaco utiliza la cuestión de las reparaciones en sus fines políticos.Esta opinión la comparte Vadim Trujachov, profesor del Departamento de Estudios Regionales Exteriores y Política Exterior del Instituto de Historia y Archivos de la RSUH.Según el experto, el juego de Varsovia con los rencores históricos es consecuencia de los problemas económicos de la república y del deseo de los conservadores polacos de "demostrar su patriotismo ante los votantes"."La histeria sobre los agravios históricos es la marca registrada de Kaczynski y sus asociados", subrayó."Polonia entra en un juego peligroso"Polonia sufrió enormes pérdidas humanas y materiales durante la ocupación nazi. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial Polonia obtuvo la posesión de considerables territorios a expensas de las tierras que pertenecían a Alemania, así como un poderoso apoyo económico y político-militar de la URSS, lo que le permitió reconstruir su economía con relativa rapidez.Advirtió que Alemania podría recordárselo a Polonia."Creo que Polonia entra en un juego peligroso, y sin posibilidades de ganarlo", explicó Nemenski.En opinión del experto, la verdadera razón de las demandas de reparación debe buscarse en la reducción del flujo de financiación de los fondos de la UE, de los que Alemania es el principal donante.Vladislav Belov, subdirector de trabajos científicos del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, cree que las pretensiones financieras de Varsovia solo agravan las relaciones con un país tan influyente de la UE como Alemania.El experto ve en el empeoramiento de las relaciones con Alemania, los intentos de demostrar que Polonia es un Estado líder", declaró Belov.Polonia desde hace años insiste en reclamar a Alemania, su aliado de hoy en la OTAN y la Unión Europea, el pago de compensaciones. Desde el lado alemán sostienen que el país no desembolsará nada a los polacos porque el asunto quedó resuelto hace décadas.Polonia quedó libre de la Wehrmacht en el invierno de 1945. En las batallas por este país de Europa del Este, 600.000 soldados soviéticos dieron su vida. La actitud de la población polaca hacia la URSS era mixta, pero recibieron al Ejército Rojo como liberadores.

https://sputniknews.lat/20220622/1127154228.html

https://sputniknews.lat/20220809/rusia-desclasifica-documentos-sobre-la-ayuda-de-los-nacionalistas-ucranianos-a-hitler-1129208888.html

polonia

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

polonia, alemania, alemania nazi, europa, segunda guerra mundial, reparaciones