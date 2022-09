https://sputniknews.lat/20220903/el-abece-del-plebiscito-constitucional-chileno-1130035670.html

El abecé del plebiscito constitucional chileno

El abecé del plebiscito constitucional chileno

El 4 de septiembre, la ciudadanía de Chile dirimirá si aprueba o rechaza la propuesta de nueva Constitución Política redactada por la Convención... 03.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-03T01:01+0000

2022-09-03T01:01+0000

2022-09-03T01:01+0000

américa latina

chile

constitución de chile

plebiscito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/19/1093246233_0:86:1089:699_1920x0_80_0_0_510b8d6bef9c36c7a8f8457b19959cf1.jpg

Alrededor de 15 millones de chilenos están convocados al llamado plebiscito de salida para elegir entre las opciones Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva Constitución, que la Convención Constitucional entregó al presidente Boric el pasado 4 de julio. Esta instancia electoral marca el fin del proceso constituyente chileno derivado de las protestas sociales de octubre de 2019."Tenemos la expectativa de que la participación electoral supere a la última elección presidencial de diciembre pasado entre [Gabriel] Boric y [José Antonio] Kast. Ojalá la gente participe", afirmó Andrés Tagle, presidente del consejo directivo del Servicio Electoral de Chile (Servel) a Radio La Clave.El resultado final del proceso eleccionario dependerá, de forma oficial, de los resultados definitivos entregados por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), en tanto el Servel entrega únicamente resultados preliminares.La opción vencedora se impondrá por mayoría simple, es decir, ganará la opción que tenga el 50% + 1 de los votos válidamente emitidos.Si vence el Apruebo, el presidente de Chile, dentro de los cinco días desde que se comuniquen los resultados oficiales del plebiscito, deberá "convocar al Congreso Pleno para que, en un acto público y solemne, se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la Nueva Constitución Política de la República", establece el artículo 142 de la Constitución.Si triunfa el Rechazo, continuará vigente la actual carta magna.Quiénes votanPara ejercer el derecho a voto en el plebiscito de salida, todos los mayores de 18 años figuran de forma automática en los registros electorales. Sin embargo, a diferencia de otras elecciones en el país sudamericano, "el sufragio en el Plebiscito Constitucional es de carácter obligatorio para todos y todas quienes tengan inscrito su domicilio electoral en Chile y se encuentren habilitados para votar".Todo aquel que no concurra a sufragar arriesga multas de hasta 180 dólares. Quedan exentos de esta medida los votantes inscritos en el extranjero."Los adultos mayores no están exentos de la obligatoriedad del voto. La ley no pone ningún límite de edad", subrayó Andrés Tagle.Cómo se votaLos electores "dispondrán de una cédula electoral que contendrá la siguiente pregunta: ¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?", detalla el sitio oficial del Servel.Los votantes deberán elegir entre el "Apruebo" y "Rechazo", marcando su voto mediante una línea perpendicular vertical hecha con un bolígrafo azul.Fecha, horario y locales de votaciónLos locales de votación operarán de forma continuada entre las 08:00 y las 18:00 horas del domingo 4 de septiembre. Por orden del Servel, mientras haya gente haciendo fila para sufragar, no se podrá dar por cerrada una mesa de votación, incluso si sobrepasa el horario estipulado para el cierre de mesas.RequisitosSe recomienda a los electores consultar los datos electorales de manera previa, con el fin de identificar el local de votación y la mesa correspondiente, ya que el Servel actualizó nuevamente el padrón y hubo cambios en los locales de votación a los que acostumbraban los electores.Los electores deberán concurrir con un bolígrafo azul, mascarilla y cédula de identidad o pasaporte como documento de identificación, el cual será válido para votar incluso si está vencido desde el 1° de octubre de 2019, debido a los retrasos del Registro Civil en la renovación de los documentos debido a la pandemia de COVID-19.No se exigirá pase de movilidad (carnet de vacunación) para ingresar a los locales de votación."Circularon noticias falsas de que se iba a pedir pase de movilidad, pero eso es falso. No se puede condicionar el derecho a voto en función de si una persona se vacunó o no. Lo mismo para la temperatura, no porque alguien tenga temperatura se le puede coartar el derecho a sufragio", sostuvo el presidente del Servel.Voto asistidoLa reglamentación electoral chilena contempla la posibilidad de acompañar y asistir en el ejercicio del voto a los electores con algún tipo de discapacidad."El voto asistido facilita el ejercicio del derecho a sufragio de personas con discapacidad. Siempre debe quedar registrado en el acta, consignando el nombre del elector/a y de quien le asistió", sostiene el Servel.Transporte gratuitoA su vez, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones comunicó la gratuidad en todo el transporte público a nivel nacional durante el próximo domingo 4 de septiembre."El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dispondrá de más de 2.460 servicios gratuitos. Estos servicios incluyen a 1.521 recorridos del tipo especial (contratados sólo para la jornada electoral) y a 945 subsidiados de forma regular por el MTT, tanto en los modos terrestre, marítimo, lacustre, fluvial, ferroviario y aéreo", detalla el comunicado.Este 4 de septiembre, a exactos 52 años de la elección de Salvador Allende como presidente constitucional de la República (1970-1973), los chilenos tendrán la oportunidad de cerrar la prolongada transición democrática y dejar atrás la vigente Constitución Política de 1980, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

https://sputniknews.lat/20220902/cierre-de-campana-del-apruebo-reune-mas-de-500000-personas-en-la-capital-chilena--fotos-video-1129987633.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

chile, constitución de chile, plebiscito