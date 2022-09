"Hay acciones de guerra entre los ejércitos saharaui y marroquí"

https://sputniknews.lat/20220903/hay-acciones-de-guerra-entre-los-ejercitos-saharaui-y-marroqui-1130038877.html

Tras la controversia entre Marruecos y Túnez con motivo del encuentro entre el mandatario tunecino y el líder del Frente Polisario, Kais Saied y Brahim Ghali... 03.09.2022, Sputnik Mundo

Se intensifican las hostilidades en el Sáhara OccidentalMarruecos llamó a consulta a su embajador en Túnez después de que el presidente tunecino se reuniera con el líder del Frente Polisario saharaui, informó el Ministerio de Exteriores del reino. Al respecto, "Marruecos viene de experimentar una estrepitosa derrota diplomática al retirarse de la cumbre Japón-Unión Africana", expresó. Ello es porque "la República Árabe Saharaui, que representa al Estado del pueblo Saharaui, es integrante fundadora de la Unión Africana", sostuvo.Marrucos sufre derrota diplomática en cumbre entre Japón y la Unión AfricanaEn este sentido, "no hay antecedente que permitiera justificar el intento de Marruecos de presionar a Japón o a miembros Unión Africana, para impedir que la República Saharaui participara como miembro pleno de esta cumbre de cooperación", indicó. Por tanto, "Marruecos intenta construir alianzas sobre el chantaje para justificar su ocupación del territorio del Sáhara Occidental, que es considerado por las Naciones Unidas como un territorio con un proceso de descolonización pendiente", explicó.Por su parte, "en la medida que avancen Gobiernos progresistas en América Latina que respeten el principio de autodeterminación de los pueblos, se espera que mejoren las relaciones entre los Gobiernos de la región con la República Saharaui", aseveró. En este sentido, "una mirada soberanista y coherente con los principios de las Naciones Unidas, tiene más posibilidad de entender de mejor manera que el derecho internacional para los débiles debe ser mismo que para los poderosos en el mundo", concluyó.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el analista argentino Néstor Piccone, con quien dialogamos sobre la coyuntura política argentina tras los recientes ataques sufridos por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Se profundiza la grieta política en ArgentinaTras el atentado contra la vicepresidenta argentina, el país discute si el atacante actuó como un lobo solitario o tuvo algún tipo de apoyo. Este hecho se da en tiempos en que la vicepresidenta enfrenta una imputación en su contra como presunta jefa de una "asociación ilícita", lo ha generado dudas en expertos en derecho y hasta adversarios políticos. En este marco, "el ensañamiento ha sido muy claro sobre el tema de la obra pública y sobre esta causa no hay ninguna prueba", sostuvo.En este sentido, "sobre el alegato que se está publicitando tanto del fiscal Luciani, varios juristas, que no sólo vienen del campo del peronismo y el kirchnerismo, están planteando que no hay manera de sostenerlo", indicó Piccone. El problema es que se terminó haciendo un show que recorrió el mundo, "que era lo que se estaba buscando", añadió. Esto detonó un movimiento político de gente que va a agradecerle a Cristina, "pero también de que se ponga a la cabeza del Frente de Todos", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó hablando sobre el abordaje de la Economía Política Internacional para el análisis de los cambios en el sistema internacional.El futuro del trabajoEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el escritor Alejandro Melamed, con quien dialogamos sobre su libro El futuro del trabajo y el trabajo del futuro, el cual es editado por Planeta y trata sobre la incidencia de los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo.

