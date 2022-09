https://sputniknews.lat/20220904/no-te-conozco-pero-daria-vida-por-ti-los-bomberos-de-michoacan-que-hacen-un-llamado-a-amlo-1130065599.html

"No te conozco, pero daría vida por ti": los bomberos de Michoacán que hacen un llamado a AMLO

"No te conozco, pero daría vida por ti": los bomberos de Michoacán que hacen un llamado a AMLO

El Cuerpo de bomberos 'Miguel Pérez Martínez' del municipio de Zitácuaro Michoacán, pide al presidente de México que las autoridades no los abandonen.

Luego de la reciente quema de autos y comercios en varios puntos de México, en el estado de Michoacán los bomberos están preocupados. Hace un par de semanas, Manuel Pérez Bernal, operativo del Cuerpo de Bomberos de esa localidad, reportaba un fuerte incendio en una gasolinera tras recibir varios impactos de bala. Tras el reporte de emergencia acudieron al lugar y durante el trayecto realizaban una transmisión en vivo, minuto a minuto, de lo que sucedía en esos momentos."Hacemos transmisiones para que quede algo evidenciado sobre el camino, si nos llega a pasar algo. Desgraciadamente siempre andamos solos en estas cosas"Pérez Bernal fue entrevistado por Sputnik en la zona del incendio, una gasolinera de Petróleos Mexicanos (PEMEX), que sufrió varios impactos por arma de fuego. Cuenta que tras el reporte de incendio de una camioneta y una gasolinería, se trasladaron diez elementos a sofocar el incendio, dejando a personal en base y preparando al voluntariado. Temían que se presentaran más incendios en la zona; como pasó en los estados de Jalisco y Guanajuato."Llegamos en una unidad motobomba, cuando vamos entrando, vimos efectivamente se trataba de un vehículo que estaba incendiándose con todo y bomba, varias se encontraban con impactos de arma de fuego, en lo que es aquí sobre el camino, había bastantes cascajos de arma de fuego. Más abajo encontramos unos cargadores tirados, tres cargadores de arma de fuego"."Dos de mis hijos estuvieron en el incendio de la gasolinera, obviamente yo estaba latente porque estaba en espera del llamado de mi comandante Juan Manuel", apunta.Al día siguiente, se registró otro incendio sobre la carretera federal Zitácuaro-Morelia. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro, José Luis Pérez, cuenta que por la tarde reportaron otra camioneta incendiada, ésta vez con dos lesionados."En cuanto llega la unidad nos reportan que también hay dos personas lesionadas por arma de fuego. Inmediatamente los compañeros trasladaron a las personas lesionadas a las clínicas más cercanas para su rápida atención".Grito de ayudaEsto ha provocado que el comandante José Luis Pérez solicite ayuda a las autoridades; teme que sus elementos pierdan la vida en estos actos de violencia. Por ello, solicitó apoyo de Seguridad Pública local con chalecos antibalas. Tan solo le proporcionaron cuatro. Ellos son un equipo de bomberos de más de 25 personas.Cuenta que hace ocho meses en una ráfaga de balas, sus elementos se resguardaron detrás de una de sus camionetas. Ya cuando regresaron a la estación, revisaron la unidad y había daños de impacto de bala. Gerardo Quintero, otro elemento de bomberos, regresó de Estados Unidos y cumplió recientemente un año. A la policía local les llama la atención que este equipo de bomberos logra llegar primero a los siniestros."Está de por medio la vida de una persona, son segundos que se debate entre la vida y la muerte", cuenta Quintero.Aportaciones y donacionesEl cuerpo de bomberos se mantiene, en su mayoría, por las aportaciones que hace la comunidad: la población apoya con alimentos, donan literas para los elementos que tienen que hacer guardia, desinfectantes y material hospitalario para sus unidades.El pago de estas personas es de 2.600 pesos quincenales, al menos 25 personas son las reciben esta aportación y las demás son voluntarios.La crisis por COVID-19, en su localidad fue desesperante: cuentan que ningún servicio de emergencia quería asistir a los enfermos. Los bomberos reportaban al menos ocho casos de esta enfermedad al día. Incluso trasladaron a personas a otros estados de la República para su atención."El ayuntamiento nos prestó dos ambulancias que nos sirvió muchísimo porque atendíamos personas de COVID-19 y también accidentes, se les daba una mejor atención a la ciudadanía, pero desafortunadamente, entrando este ayuntamiento, nos las quitaron", señala el comandante Pérez.Ante la necesidad, tuvieron que comprar una ambulancia en pagos, hoy continúan endeudados. Sus ambulancias son del año 84 y la comunidad demanda al menos 10 servicios diarios de emergencia, "no podemos negar el servicio".La compra de guantes, sanitizante, y artículos desinfectantes para limpiar las unidades fue a través de medios digitales, para poder continuar con su labor. Reutilizaban los equipos de protección, para poder atender a pacientes de COVID-19. Además de que sus equipos de protección contra incendios son donados por otras corporaciones."Todos estos equipos son donados, antes teníamos unos más viejitos. Para nosotros estos son equipos nuevos. Nos regalaron unos del Estado de México, equipo que para ellos ya era basura, pero a nosotros nos sirvió mucho"."No te conozco, pero daría vida por ti"Ese fue el lema del fundador del Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro hace 38 años.Miguel Pérez Martínez creó el primer cuerpo de bomberos en su comunidad, tras la muerte de su padre en un incendio. Nadie los pudo ayudar. Se hizo una promesa y la cumplió. Compró una camioneta modelo 52 y la adaptó un tinaco para usarla como pipa, para combatir los incendios.Alfonso Medina, primer oficial de bomberos, ha dedicado 25 años de su vida en este servicio, conoció al fundador Miguel Pérez Martínez. Hoy maneja las motobombas que son los camiones que atacan los incendios. Dos de sus hijos están en la corporación, se llaman Cristopher y Ader. Refiriéndose a los tiempos violentos que se están viviendo en Michoacán, de donde son y a donde pertenecen, cuenta:Dos mujeres son parte del cuerpo de bomberos. Una de ellas, Itzel de 24 años cuenta que lleva tres meses en la corporación y refrenda su apoyo a la comunidad. Aunque dice: "Mi familia no está de acuerdo que yo esté aquí porque mi trabajo es con puros hombres y por los accidentes que se ven fuera; pero es algo que a mí me gusta y por eso estoy aquí".Un camión que llegó desde CannesEl Comandante José Luis Pérez platica a Sputnik, que hace doce años llegó desde Cannes Francia un camión de bomberos. Una señora, los visitó y les dijo que su hijo era cónsul en Francia y estaba buscando donar tres camiones de bomberos en México; ellos únicamente pudieron trasladar uno, por la falta de recursos.El Gobierno estatal los apoyaba pero dijo que en tal caso, se quería quedar con el camión, así que prefirieron hacer una colecta entre la comunidad para dejárselo.Los bomberos franceses los capacitaron para el funcionamiento de la unidad. Al día de hoy, es utilizado para el incendio en zonas forestales por la capacidad de almacenamiento.La historia de Cannes no es la única en su experiencia.Hace un año, una persona conocida como Yoshio, que vive en EEUU, veía las publicaciones de los bomberos zitacuarenses y les regaló un camión de bomberos. "Nos dijo que tenía un dinero guardado y que iba a comprar un camión de bomberos; días después nos habló para decirnos que fuéramos por el", cuenta Pérez.Nuevamente la comunidad les ayudó para viáticos, aduanas y combustible, para que pudiera traerse de EEUU a México. Contaron con el apoyo del mexicano Martín Vaca reconocido mecánico en remodelación de autos y transportes de un programa de televisión llamado Mexicánicos, de Guadalajara, Jalisco. Vaca, les regaló la remodelación y les entregó el camión en Zitácuaro. Este camión, lo llevaron cuando se reportó el incendio en la gasolinería, recientemente. Hoy cuenta que les venden otro camión que está en Estados Unidos, con escalera telescópica y nuevamente harán una colecta para poder comprarlo.El día a díaLa estación principal de bomberos se ha formado en un inmueble prestado. Los dueños de ese lugar son árabes. Cuentan que existe otro predio que les habían asignado pero no tiene las condiciones de seguridad y de operación para hacer el traslado de sus unidades.Lo que ha ocasionado severos conflictos con otras "organizaciones" que quieren ocupar el inmueble. La segunda estación, se ubica frente a una estación de la Policía Municipal. Se han presentado actos de robo y vandalismo, por ello asegura el comandante Pérez que prefieren resguardar sus unidades en lugares seguros. Durante esta entrevista, un grupo de personas que se identificaron como Asociación Ganadera, bloquearon los trabajos que se realizaban en este segundo predio, en el cual se realizaría un gran proyecto de entrenamiento, pero no se consolidó. Al calor de la discusión se llamaron a las autoridades de la Policía municipal, para prevenir un enfrentamiento. El representante de la Asociación Ganadera no quiso dar su nombre y comentó que "ya se había comunicado con el secretario Lalo Guerrero", que revisando en el portal del municipio se trataba de Eduardo Antonio Sánchez de las Matas Guerrero, secretario del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán."Tuve la comunicación con el secretario ya, Lalo Guerrero. El lunes, los va a convocar a ellos (bomberos) una comisión de ellos y una de nosotros. Vamos a estar en el lugar de los hechos, para ver la manera de que no sean afectados ni ellos ni nosotros, y ya, ya quedamos en eso. Pero que ahorita solo le van a dar en la parte de arriba. Y lo que se defina en ese diálogo se va respetar en ambos lados".El Comandante Pérez denunció una amenaza por parte del representante de la Asociación Ganadera frente a las autoridades:"Yo lo único que si quiero dejar claro y grábame bien porque si quiero que este video se lo enseñes con los que estabas mensajeando, porque todos los mensajes que tú estás mensajeando, me está llegando a mí. Gracias a Dios tengo muchos contactos y lo único que quiero dar a entender es que yo estoy defendiendo mi pedazo que es de bomberos. Y usted como le dijo a mi compañero: "Yo tengo gente buena y también tengo gente mala". "Yo de una vez le digo. Si algo le pasa a mis elementos de bomberos, se lo hago a usted, cualquier cosa que le llegue a pasar a mis elementos". Ese mismo día, y días posteriores Sputnik solicitó una entrevista con el presidente municipal Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, y a su equipo de prensa, sin respuesta. Se consultó sobre el tema del conflicto de este predio, el presupuesto asignado para los bomberos y las condiciones en las que se encuentran.Finalmente, las autoridades municipales y federales no atienden la situación precaria del Cuerpo de Bomberos de esa localidad. El pasado 22 de agosto se celebró el Día del Bombero en México y recibieron palas y picos, por parte de las autoridades.Michoacán es víctima de la violencia por parte del narcotráfico. Zitácuaro, lugar donde asesinaron al periodista Armando Linares director del portal Monitor Michoacano, y el ataque armado contra el hermano del alcalde Juan Antonio Ixtláhuac.

