El Kremlin: es terrible que la UE apoye un régimen que permite las marchas de antorchas nazis

"El hecho de que las armas alemanas estén en manos de soldados nacionalistas que disparan contra nuestros militares es monstruoso. El hecho de que Alemania y otros países europeos apoyen a un país cuyo régimen permite a los neonazis pasear con símbolos nazis por las calles y celebrar marchas con antorchas no es menos atroz", dijo Peskov en una entrevista con el periodista Pavel Zarubin en el programa Moscú. Kremlin. Putin.Relaciones entre Rusia y la UEEl portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que el período de confrontación entre Rusia y la Unión Europea cambiará por una distensión obligatoriamente, pero admitió que no será pronto."Toda confrontación deriva en una distensión y toda crisis termina en una mesa de negociaciones. Lo mismo pasará en esta ocasión. Más tarde que temprano, pero pasará. Ahora bien, habremos acumulado una experiencia invaluable, habremos aprendido a dialogar con ellos", dijo Peskov.El portavoz se mostró convencido de que Rusia sabrá llevar bien este diálogo."No quiero decir que sea bajo nuestras condiciones, sino de una manera que nuestros intereses no se vean afectados. No tengo la menor duda de que no nos faltará la firmeza", dijo."Necesitamos aprender a responderles en el mismo lenguaje, para que entiendan, pero vivir en armonía consigo mismos", agregó.Visados para los rusosLa respuesta de Rusia en caso de restricción de visados por parte de la Unión Europea (UE) podría ser asimétrica y simétrica, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov."Puede ser asimétrica y simétrica, pero habrá una (respuesta) al 100%. ¿Cuál será? (...) Tal, cómo y en qué medida corresponda a nuestros intereses.", dijo Peskov en el canal de televisión Rossiya 1.El vocero señaló que Occidente es sólo una parte del mundo, y que un gran número de lugares están abiertos para Rusia.Según Peskov, el tema de los visados con Occidente siempre ha sido un escollo, pero, aseguró, ahora no tiene precedentes, ya que "necesitan informar sobre más golpes" contra Rusia.El 31 de agosto, los ministros de Exteriores de los 27 Estados de la UE pactaron suspender el acuerdo de facilitación de visados con Rusia que estaba vigente desde 2007. La medida, que afecta, en particular, a los turistas, implica que la tramitación del visado durará más tiempo de lo habitual.

