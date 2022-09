https://sputniknews.lat/20220908/duras-criticas-al-secretario-general-de-la-oea-por-su-rol-en-las-elecciones-y-golpe-en-bolivia-1130250539.html

Duras críticas al secretario general de la OEA por su rol en las elecciones y golpe en Bolivia

Duras críticas al secretario general de la OEA por su rol en las elecciones y golpe en Bolivia

Representantes de Bolivia, México y Argentina en la Organización de Estados Americanos (OEA) cuestionaron al secretario general del organismo, Luis Almagro. En otro orden, Reino Unido está en luto tras la muerte de la reina Isabel II. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Durante la realización del Consejo Permanente por la auditoría durante las elecciones bolivianas de 2019, el embajador de ese país en la OEA, Héctor Arce Zaconeta, expresó que "no podemos dejar pendiente un tema de semejante actitud”."Es la primera vez que en 75 años del organismo, un hecho concreto realizado por la secretaría ha ocasionado en 12 horas un quiebre institucional en una democracia", agregó.El secretario general de la OEA, Luis Almagro, respondió golpeando una mesa y levantando la voz, criticando que el discurso de Arce Zaconeta es "falso de toda falsedad". El funcionario reconoció "diferencias" con Bolivia, pero dijo haber actuado "de buena fe".Los representantes de Argentina y México apoyaron la postura de Bolivia.A criterio de la entrevistada, la OEA "siempre tuvo mucho cuidado para utilizar la palabra fraude, y se espera que sea un organismo parcial, pero en 2019 fue altamente extraño y político [con respecto a la situación en Bolivia]".Para la entrevistada, es importante que los países se unan para investigar el papel de Almagro y de la organización en los acontecimientos del año 2019."En universidades y centros de pensamiento importantes de EEUU se estudió rigurosamente el tema y se concluyó que no hubo fraude electoral", opinó Calderón.De acuerdo con la entrevistada, "los países [latinoamericanos] deberían mirar hacia otros mecanismos [de integración] en lugar de la OEA".En 2019, tras las elecciones en las que ganó Evo Morales, la OEA denunció irregularidades, lo cual derivó en la intervención de las Fuerzas Armadas y la renuncia de Evo Morales.En lugar del mandatario, en el cargo desde 2006, asumió la presidencia Jeanine Áñez, quien gobernó hasta 2020.En agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de "masacres" a las operaciones militares y policiales ordenadas por Áñez durante su gestión.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el luto en Reino Unido tras la muerte de la reina Isabel II.Por otra parte, en Argentina, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, realizará una amplia convocatoria política y social tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Conversamos con el analista político, Julio Burdman.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

