"Estamos asistiendo al final de Europa"

Es lo que representa la asunción de Liz Truss como nueva primera ministra del Reino Unido. Así lo entiende el analista internacional Fernando Moragón, quien... 09.09.2022, Sputnik Mundo

"Europa se desmorona de una manera espectacular, histórica"Es otra sentencia que ha lanzado Moragón. "Lo primero que podemos decir de la primera ministra, es que no tiene sentido del ridículo, porque esto de decir 'estoy dispuesta a apretar el botón nuclear'… Como lo haga, Reino Unido desaparece, se hunde literalmente como el Titanic".En este sentido, el analista advierte que "si los rusos 'aprietan el botón', tienen unas 1600 cabezas nucleares que puede lanzar sobre Gran Bretaña si quieren. Los británicos deben tener unas 200, no disponen de dispositivos de lanzamiento, ni de tierra, ni de aire, sólo submarinos, que tienen 4 con capacidad de nuclear de lanzar misiles intercontinentales, de los cuales dos siempre están en un puerto con mantenimiento largo o corto", explica el experto.El legajo de TrussComo secretaria de Estado para Asuntos Exteriores, Truss cometió una serie de errores de bulto, quizás inadmisibles para alguien que ostenta ese cargo. Para ejemplo, algunas perlas: el pasado mes de febrero anunció que no reconocía la soberanía de Rusia sobre las regiones de Voronezh y Rostov, regiones que precisamente se encuentran en Rusia.Asimismo, declaró que Reino Unido estaba brindando apoyo a los "aliados bálticos a través del Mar Negro", y señaló que Ucrania es "un país que conoció invasiones antes, desde los mongoles hasta los tártaros". Huelga los comentarios al respecto.¿Cómo es posible que alguien así llegue a primera ministra del Reino Unido?, se preguntan muchos analistas. Una pregunta para la que Moragón tiene respuesta: "Porque desde hace mucho, esto no es nuevo, en la 'Europa democrática', hace tiempo que esto dejó de ser democrático. Lo que hay es un sistema de partidos políticos que se han convertido en organizaciones semi-mafiosas, cerradas, donde no hay nada de meritocracia, y lo que hay es clientelismo, acciones a través de las cuales se puede llegar al poder", remacha Fernando Moragón.

