Moscú promete medidas de respuesta sopesadas a las sanciones occidentales

Moscú promete medidas de respuesta sopesadas a las sanciones occidentales

MOSCÚ (Sputnik) — Las futuras medidas de respuesta a las sanciones de los países occidentales serán bien examinadas, declaró a los periodistas el portavoz del... 09.09.2022

El 7 de septiembre el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró en el Foro Económico Oriental que Rusia actuará de conformidad con sus propios intereses respecto a la restricción de visados por parte de la Unión Europea (UE) y no va a tomar medidas simétricas.Rusia, continuó, está interesado en las inversiones en el país y en los turistas incluso si llegan de los países considerados por Moscú como hostiles."La gente debe ver nuestro país, debe comprender que la información que ve en sus países respecto al nuestro es una mentira, pero es posible explicárselo solo al invitarla aquí", agregó.Sin embargo, subrayó Peskov, Moscú responderá de manera simétrica a las acciones "inadecuadas" hacia sus diplomáticos basándose en el principio de reciprocidad.Al comentar las nuevas decisiones europeas sobre las restricciones de visados para los rusos, el vocero agregó que en este caso también Moscú partirá del principio de no dañar sus propios intereses.El 8 de septiembre, Polonia, Letonia, Estonia y Lituania decidieron imponer, de manera conjunta, restricciones temporales a los viajes de los ciudadanos de Rusia a sus territorios.En una reunión informal celebrada en la capital checa, Praga, el pasado 1 de septiembre, los ministros de Exteriores de la UE acordaron suspender el acuerdo de facilitación de visados para los ciudadanos rusos, y el 6 de septiembre la Comisión Europea adoptó la propuesta al respecto.Eso significa que los ciudadanos rusos ya no disfrutarán de un acceso privilegiado a Europa y se enfrentarán a un proceso de solicitud de visado más largo, costoso y difícil. El pacto alimentarioLas conversaciones sobre el pacto alimentario entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, están programadas en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que se celebrará del 15 al 16 de septiembre, afirmó Dmitri Peskov.El vocero destacó la necesidad de esta reunión, ya que la aplicación del acuerdo alimentario "no aporta ningún beneficio a los países pobres", ya que a estos Estados llegaron sólo dos barcos con alimentos.El 7 de septiembre Putin denunció que los barcos con grano, que salen de los puertos de Ucrania en el marco del pacto alimentario, no se dirigen a los países en desarrollo o más necesitados, sino que navegan a los Estados de la Unión Europea. En su opinión, vale la pena discutir con Erdogan las restricciones existentes en esta ruta.A su vez, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, aseguró que la parte del acuerdo de productos relacionados con la exportación de alimentos y fertilizantes rusos no funciona. El acuerdo debe renovarse en noviembre, pero no está claro si Rusia lo firmará.El pasado 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania. Los representantes del Gobierno ucraniano firmaron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Además, Rusia firmó con la ONU un memorando para contribuir a la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.

