https://sputniknews.lat/20220917/la-locura-por-las-figuritas-del-mundial-obliga-a-actuar-al-gobierno-argentino-1130560886.html

La locura por las figuritas del Mundial obliga a actuar al Gobierno argentino

La locura por las figuritas del Mundial obliga a actuar al Gobierno argentino

La falta de figuritas (cromos) del álbum del Mundial Catar 2022 causa molestia en los kiosqueros de Argentina, quienes reclaman a la empresa Panini por el... 17.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-17T01:38+0000

2022-09-17T01:38+0000

2022-09-17T01:38+0000

américa latina

argentina

⚽ deportes

sociedad

📈 mercados y finanzas

fútbol

mundial de fútbol 2022 en catar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1130561237_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_2c7cbb179241f264c742c09c59d0f7dd.jpg

El fútbol es pasión de multitudes, en especial en Argentina, donde el entusiasmo crece con la cercanía de la Copa del Mundo. A ello se le agrega como condimento la llegada del tradicional álbum del Mundial y la fervorosa demanda de figuritas por parte de coleccionistas de todas las edades.En este contexto los kiosqueros solían celebrar el entusiasmo de los clientes que acuden a los locales en busca de las figuritas. Pero este año los comerciantes no han podido satisfacer la demanda de los compradores, ya que acusan un desabastecimiento por parte del fabricante.Ante esta situación, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) pudo reunirse con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, para plantearle sus reclamos."Le pedimos a Tombolini un acuerdo por el desabastecimiento y terminar con el monopolio. Hasta el viernes [16 de septiembre] vamos a esperar antes de hacer una movilización frente a la planta de Panini. Las figuritas no están llegando a los kioscos y queremos saber por qué esto es así", dijo Adrián Palacios, representante de UKRA.¿Por qué faltan figuritas en los kioscos?Los kiosqueros acusan el golpe de la decisión empresarial de ampliar la distribución de figuritas a grandes supermercados y estaciones de servicio, y reclaman que al agotarse la mercadería no ha habido reposición por parte de Panini.El álbum y las figuritas se pusieron a la venta el 24 de agosto. Ya para el día 29, unos 150 representantes de 112.000 kioscos de todo el país nucleados en la UKRA, marcharon hacia la sede de la empresa New Rita, que tiene licencia oficial de Panini en Argentina, para reclamar la exclusividad en la venta de las figuritas, consigna El Cronista.Aunque la empresa rechazó el pedido, mostró disposición para escuchar los planteos del sindicato de kiosqueros. No obstante, continuó el desabastecimiento, que ocasionó la suba del precio de las figuritas. Un sobre, que contiene cinco unidades, pasó de 150 pesos argentinos —1 dólar, según el cambio oficial— a precios que oscilan entre los 225 y los 300 pesos —entre 1,5 y 2 dólares—.Todo sea por las figuritas del MundialEn este contexto de escasez de figuritas y sobreprecios, han surgido algunas iniciativas para satisfacer la demanda.Así, comenzaron a circular online copias digitales de las más de 600 figuritas del álbum para que los coleccionistas pudieran imprimirlas en papel adhesivo.La fiebre por las figuritas del Mundial también llevó a dos jóvenes estudiantes universitarios de La Plata —capital de la Provincia de Buenos Aires, a 60 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires— a crear un sitio web (MisFigus.ar) con un mapa online que permite consultar los lugares de venta de figuritas.El mapa interactivo es gratuito y tiene datos de La Plata y Buenos Aires, con la idea de extender el servicio a otras provincias. "Se puede agregar un negocio o actualizar los existentes, a través de un mapa interactivo", dijeron al diario El Día de La Plata.Uno de sus creadores es Ramiro Guzmán, hermano del exministro de Economía Martín Guzmán, que dimitió a principios del pasado mes de julio.Asimismo, el furor por las figuritas del Mundial no conoce de límites etarios. La argentina Ana del Rosario Mulet, de 75 años, va por su cuarto álbum de Catar 2022 y aseguró que quiere llegar a seis, los cuales completa junto con sus nietos.Para el Mundial de Rusia 2018, llegó a completar 15 álbumes, uno para cada uno de sus nietos. "¿Para qué quiero un plazo fijo? Prefiero gastar la jubilación en paquetes. Nada me llena más. Si usted viera las caritas de mis nietos cuando pegan las figuritas", dijo Mulet a TN.La escasez de figuritas no detiene a Mulet, que para completar los álbumes acude todos los sábados a los encuentros de intercambio de figuritas organizados por la Municipalidad de Godoy Cruz, ciudad de la provincia de Mendoza donde vive.

https://sputniknews.lat/20180607/cromos-panini-robo-argentina-1079383640.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, ⚽ deportes, sociedad, 📈 mercados y finanzas, fútbol, mundial de fútbol 2022 en catar