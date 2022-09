https://sputniknews.lat/20220917/peru-se-acerca-el-fin-del-gobierno-de-castillo---1130558726.html

Perú: ¿se acerca el fin del Gobierno de Castillo?

Perú: ¿se acerca el fin del Gobierno de Castillo?

Se intensifica la crisis política en el país sudamericano. 17.09.2022

perú

pedro castillo

chile

Perú: ¿se acerca el fin del Gobierno de Castillo? Perú: ¿se acerca el fin del Gobierno de Castillo?

Tras la presentación de un proyecto en el Congreso para adelantar las elecciones generales en Perú, el analista Augusto Malpartida dialogó con GPS Internacional para analizar las perspectivas al respecto en el marco de la crisis política e institucional que vive el país.La congresista peruana Digna Calle afirmó que no existe voluntad política en el parlamento para progresar con su proyecto de adelanto de elecciones generales, el cual busca una salida a la crisis política por la que atraviesa el país. Sobre ello, "estamos ante una crisis mucho más gruesa que la eventual salida de Castillo", expresó. La mayoría de los congresistas "quiere que se vaya el presidente pero no quieren irse ellos", sostuvo. A su vez, "el Congreso tiene sólo un 6,5% de aprobación popular", añadió.En este marco, "hay una debilidad de los partidos de derecha pero también del oficialismo, por lo que estamos ante un empate de debilidades en medio de un régimen que se desmorona", lamentó. Tanto los partidos como las instituciones están en cuestión y lo que no hay es una movilización social que saque al país del estancamiento", sostuvo. Al respecto, "la impresión generalizada es que Castillo cae, y lo que ha estado haciendo el presidente es tratar de defenderse de las acusaciones contra él", dijo.El Gobierno peruano enfrenta serios desafíosCon respecto a la gestión de Gobierno, "como balance general a más de un año de Castillo como presidente se puede hablar de una gran decepción", aseveró Malpartida. Ninguna de sus promesas de campaña han sido abordadas con suficiente seriedad, añadió. En este sentido, los desafíos que tiene son muy claros, como el tema de los fertilizantes en lo que concierne a la agricultura, "que si bien no es un problema provocado por el Gobierno ha habido tiempo para resolverlo", concluyó el analista.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el internacionalista argentino Juan Pablo de María, con quien dialogamos sobre los balances de la derrota del Apruebo en Chile.Partidos políticos acuerdan comenzar un nuevo proceso constituyenteLos partidos políticos oficialistas y de oposición en Chile acordaron este lunes comenzar un nuevo proceso constituyente por medio de una convención constitucional elegida por la ciudadanía, igual que en el proceso anterior, pero sumando a un grupo de expertos que asesore la redacción del texto. Al respecto, "este resultado se debe a que el texto no estuvo adecuado en el sentir del pueblo chileno y en el contexto histórico que está atravesando", expresó.En este sentido, "hay que tener en cuenta que una letra constitucional tan de vanguardia no va acorde con los intereses y demandas más inmediatas del pueblo chileno", indicó. Por tanto, "si la reforma no hubiera sido tan de vanguardia como la propuesta, quizás hubiera sido aprobada", sostuvo el magister en Relaciones Internacionales por Flacso Argentina. Por tanto, las causas del resultado tuvieron que ver con una falta de pragmatismo político y social", concluyó De María.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, habló brevemente sobre la incidencia de los cambios sistémicos globales de los últimos años en el Mercosur.Teatro sobre ruedasEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con la actriz Patricia Fry, con quien dialogamos sobre la obra de teatro para niños "¿Qué me importa?", que se presentará en el Teatro Solís del 22 al 25 de setiembre.Recordando a DinoEn M24 también nos contactamos con Walter Bordoni, con quien hablamos sobre la importancia de Gastón Ciarlo Dino en la música popular uruguaya, tras la realización del espectáculo 5025.

