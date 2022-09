https://sputniknews.lat/20220919/rusia-ve-extremismo-politico-en-la-narrativa-polaca-de-reparaciones-de-guerra-1130596331.html

Rusia ve "extremismo político" en la narrativa polaca de reparaciones de guerra

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, atribuyó a "extremismo político" la sugerencia del mandatario polaco, Andrzej Duda, de reclamar... 19.09.2022, Sputnik Mundo

En una comparecencia ante los periodistas Peskov comentó que "muchos políticos en Varsovia, lamentablemente, se dejan llevar por un arrebato malsano, de extremismo político". Causan daño a la reputación de Polonia, opinó, y complican sus relaciones con países aliados como Alemania. En cuanto a los contactos con Rusia, a juicio del portavoz, "todo ya está complicado al extremo".El presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo en una entrevista reciente con el semanario Wprost que convendría reclamar reparaciones de guerra también a Rusia, que se unió en 1939 a la guerra desatada por Alemania contra Polonia, planteamiento en el que Moscú ve un intento de tergiversar la historia.Duda no es el único alto cargo de Polonia que se pronuncia en este sentido. Hace unos años, el presidente del partido oficialista Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, declaró que tanto Berlín como Moscú deben pagar a Varsovia las reparaciones de guerra.Recientemente Polonia demandó a Alemania –su aliado de hoy en la OTAN y la Unión Europea– el pago de una compensación de 6,2 billones de zlotys (cerca de 1,3 billones de dólares) por los daños causados durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).Desde el lado alemán sostienen que no desembolsarán nada a los polacos porque el asunto quedó resuelto hace décadas. Según la narrativa alemana, Polonia renunció a pedir compensaciones en 1953. Restablecimiento del PAIC redunda en interés de todos los paísesDmitri Peskov declaró que el restablecimiento del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre el programa nuclear iraní cumple con los intereses de todos los países.Al mismo tiempo, admitió que todavía hay cuestiones que acordar.La semana pasada, la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, declaró, citando al presidente de EEUU, Joe Biden, que el acuerdo nuclear con Irán sigue siendo de interés para Washington pese a que se llegó a un "estancamiento" en las negociaciones.En julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia más Alemania) sellaron el acuerdo nuclear, conocido formalmente como el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní, con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.En mayo de 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) sacó a EEUU del acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.Un año después, Teherán respondió con la disminución de manera gradual de sus compromisos en el marco del PAIC ante la falta de avance del resto de países signatarios para contrarrestar las restricciones norteamericanas.Las partes del acuerdo, junto con EEUU, iniciaron negociaciones para restablecer el pacto nuclear en abril de 2021 en Viena.En marzo pasado las consultas se estancaron, pero a finales de junio, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó haber acordado con el ministro de Exteriores iraní, Hosein Amir Abdolahian, reanudar las conversaciones.

