La "risible" e inviable propuesta de Zelenski de sacar a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU

La "risible" e inviable propuesta de Zelenski de sacar a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU

23.09.2022

Además de la exigencia de vetar tanto a Rusia como a sus habitantes de prácticamente cualquier actividad, incluido el turismo, el plan presentado por Zelenski incluye una propuesta para quitarle a Rusia el derecho al voto dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo el argumento de que su participación en la toma de decisiones internacionales impide el avance de los procesos de paz.Una propuesta "risible"En entrevista para Sputnik, la doctora en Relaciones Internacionales por la UNAM María Cristina Rosas aseguró que la propuesta de Zelenski es completamente inviable, e incluso la calificó de "risible" toda vez que los propios estatutos de la ONU impiden que se lleve a la realidad."Lo que propuso Zelenski fue sólo un discurso político. Para poder retirar a Rusia —que es bastante risible— del Consejo de Seguridad se tendría que hacer una reforma a la Carta de las Naciones Unidas, donde establece que, para hacer cualquier reforma a cualquier disposición de la carta, se requiere de la opinión favorable de los cinco miembros permanentes del consejo de seguridadSegún los artículos 108 y 109 de la Carta de la ONU, para que se aprueben reformas a los lineamientos del documento constitutivo del organismo, estas deben ser aprobadas por dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General y por todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, EEUU, el Reino Unido, Francia, China y la propia Rusia, todos ellos con capacidad de veto.Por ello, la doctora de la UNAM considera que, en caso de que se encontrara una forma para aprobar la salida de Rusia, esto sentaría un precedente para expulsar a cualquier país que inicie operaciones militares, como ya lo ha hecho EEUU en Irak y Afganistán, solo por mencionar un par de ejemplos.Consejo de Seguridad debilitadoLa internacionalista recuerda que el Consejo de Seguridad se creó "en función de los acuerdos a los que llegaron los aliados de la Segunda Guerra Mundial" y con el objetivo de convertirlo en un órgano ejecutivo, es decir, "el único órgano facultado para hacer uso de la fuerza en casos de quebrantamientos a la paz y la seguridad internacional".Tras la caída de la Unión Soviética, el presidente Borís Yelstin se caracterizó por una política en línea con los intereses estadounidenses, luego de varias décadas de confrontación interna en el marco de la Guerra Fría."A partir del 2000 hay un reposicionamiento de Rusia que naturalmente se va manifestar en el Consejo de Seguridad, y ya no va a ser tan sencillo que las propuestas de EEUU se puedan aprobar dado que Rusia interpone su veto, o China interpone su veto, y esto la paraliza", indica María Cristina Rosas.Un hito que marcó la actuación del Consejo de Seguridad fue la decisión de EEUU de invadir Irak, en marzo de 2003, sin el apoyo de dicho organismo, pero con una condena global mucho más moderada si se compara con la que enfrenta Rusia en la actualidad, ya que esta no incluyó sanciones económicas.Para la especialista esto derivó que en la actualidad el Consejo esté "debilitado, paralizado y con fuertes controversias", sobre todo en el contexto del conflicto de Ucrania donde se ha generalizado un rechazo a Rusia, no antes visto hacia EEUU cuando ha realizado operaciones militares.Chantaje estadounidenseParte de este fenómeno responde a que EEUU está obligado a aportar el 27,29% de los recursos de la ONU, aunque dicha tarea no la ha cumplido a cabalidad a lo largo de los años. De hecho, China, en marzo de 2020, exigió a EEUU el pago de más de 2.000 millones de dólares por cuotas atrasadas, las cuales se agravaron luego de que Donald Trump decidió reducir los recursos enviados a dicho organismo internacional, en 2017.Sin embargo, los adeudos de EEUU han sido una constante con la que puede coaccionar al organismo al condicionar los apoyos a cambio de apoyo en ciertas resoluciones."La tienen al borde de la inanición porque EEUU utiliza esto como leverage, como presión, para que la ONU haga lo que EEUU quiere y eso no se vale porque la ONU reconoce a 193 países miembros y reconoce sus derechos. Tan válido es lo que quiere hacer EEUU como lo que quieren hacer el resto de los 192 países", opina María Cristina Rosas.En este sentido, la especialista considera que EEUU tiene "secuestrada" a la ONU con la amenaza de dejar de ser miembro, un "chantaje que le ha hecho daño a la ONU" pues la obliga a ceder ante la presión estadounidense, incluso a pesar de sus adeudos que, a diferencia de países como Venezuela, no le han impedido votar.La doctora María Cristina Rosas defiende el trabajo de la ONU pues se trata de un sistema complejo que, además de los temas geopolíticos, también organiza labores humanitarias a lo largo de sus organismos especializados como la FAO y la UNICEF."La ONU es un sistema muy complejo donde hay mucho trabajo que no ocupa los titulares de los medios de información porque normalmente las cosas buenas no son noticias", considera Rosas González.

