Cuarto intento en Argentina por una ley de humedales

BUENOS AIRES (Sputnik) — Ningún lugar del mundo ha perdido tantos humedales como América Latina. Entre 1970 y 2015, el planeta vio cómo se reducían estos...

En Argentina, los humedales abarcan una quinta parte del territorio, el 21%. Más de 600.000 kilómetros cuadrados ocupan estos hábitats, claves por ser sumideros de carbono y absorber los gases de efecto invernadero. Conscientes de ello, más de 500 organizaciones impulsan en el Congreso legislativo un proyecto de ley en el afán de preservar estos reservorios de agua dulce, que además que acogen una gran biodiversidad de especies.Es el cuarto intento de que el Congreso avale esta iniciativa, después de que el Senado aprobara en 2013 y 2016 un texto similar que no prosperó en la Cámara de Diputados, lo que provocó que el proyecto perdiera estado parlamentario a finales de 2021.La nueva propuesta, consensuada tras un proceso de unificación que comenzó en 2020 y sintetizó 10 proyectos diferentes con estado parlamentario, "establece un ordenamiento ambiental, social y productivo del territorio en el que se privilegia la protección de humedales y se asegura su conservación, su uso racional, la provisión de servicios ecosistémicos y su valor inherente", resume a la Agencia Sputnik el abogado ambientalista Rafael Colombo.El proyecto legislativo involucra a las autoridades competentes al exigir que diseñen e implementen "políticas públicas concretas, estables, financiadas y debidamente articuladas a nivel interjurisdiccional", puntualiza el también docente universitario.Por estas semanas, se suceden multitudinarias protestas debido a los incendios forestales que afectan el Delta del Paraná, una zona de humedales situada en las provincias de Santa Fe (este) y Entre Ríos (este). Desde 2020 se han calcinado más de 300.000 de hectáreas, según el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).IncongruenciasApremiados por la movilización social, el texto consensuado está bajo tratamiento por parte de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, que no logró el jueves emitir un dictamen favorable para que la norma sea debatida por el recinto.Esta comisión, junto con la de Recursos Naturales y Ambiente, y la de Presupuesto y Hacienda, es la que debe dar su aval para que el proyecto pueda ser debatido en la Cámara de Diputados, pero su titular, exministro de Agricultura de la gestión anterior, "representa a ese sector del agronegocio que nos quiere conducir al suicidio colectivo en el nombre de la producción", sostiene el letrado.Los antecedentes del diputado, que fue productor ganadero y dirigente de patronales agropecuarias, "lo exponen como el principal portavoz de un modelo económico productivo que genera enormes desastres ambientales, sociales y sanitarios", señala Colombo, asesor parlamentario de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente.El legislador radical, perteneciente al principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, aseguró la semana pasada que los proyectos no habían llegado a su comisión, además de menospreciar el debate parlamentario al definirlo como un tratamiento a libro cerrado."Estas expresiones son un insulto para las más de 500 organizaciones, asambleas, comunidades, multisectoriales, trabajadores de la ciencia digna, entre muchos otros especialistas, que desde hace una década exigen que el Congreso apruebe una ley de Humedales", sostiene el profesor de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Católica Santa Fe.Clamor por la leyDurante los últimos 32 meses se celebraron cuatro reuniones informativas en las que intervinieron 55 expositores provenientes de 18 provincias argentinas y de 8 países, entre los que había científicos, especialistas, referentes ambientales, organizaciones sociales, campesinas e indígenas, sectores productivos e inmobiliarios.Durante todo este tiempo, se han juntado casi 800.000 firmas para exigir la sanción de la normativa. Con el mismo propósito, más de 50 embarcaciones participaron en agosto en una travesía en kayak a través del río Paraná para trasladarse desde la ciudad de Rosario, en Santa Fe, hasta la ciudad de Buenos Aires, y así visibilizar la urgencia del proyecto.Aunque Argentina posee varias normas ambientales con rango constitucional, la Asociación de Abogados Ambientalistas considera imprescindible una ley más específica de preservación de los humedales que permita crear un inventario de estos ecosistemas, regular las evaluaciones de impacto ambiental, y constituir un fondo de financiamiento.

