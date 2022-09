https://sputniknews.lat/20220928/eeuu-reconoce-que-intento-frenar-gasoducto-ruso-nord-stream-2-pero-niega-sabotaje-1130961894.html

EEUU reconoce que intentó frenar gasoducto ruso Nord Stream 2, pero niega sabotaje

EEUU reconoce que intentó frenar gasoducto ruso Nord Stream 2, pero niega sabotaje

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, intentó evitar que el gasoducto ruso Nord Stream 2 entrara en funcionamiento, pero no participó en... 28.09.2022, Sputnik Mundo

"El presidente dijo que [el Nord Stream 2] no comenzaría a operar y que trabajaríamos con Alemania en eso", señaló Jean-Pierre consultada sobre declaraciones previas de Biden acerca del fin del Nord Stream 2 y las especulaciones sobre un sabotaje por parte de EEUU, extremo que la funcionaria negó.Explosiones a lo largo del oleoducto provocaron fugas que están siendo investigadas por las autoridades suecas, que no han descartado la posibilidad de una participación extranjera en el incidente.Asimismo, un alto funcionario del Pentágono negó cualquier implicación de EEUU en los aparentes ataques de sabotaje contra los oleoductos Nord Stream esta semana."Sí, no estamos involucrados en absoluto", afirmó el militar en una conferencia telefónica cuando se le preguntó si EEUU puede descartar su participación en el incidente.

