https://sputniknews.lat/20220929/las-urnas-no-cambiaran-las-relaciones-de-brasil-con-rusia-1130999954.html

"Las urnas no cambiarán las relaciones de Brasil con Rusia"

"Las urnas no cambiarán las relaciones de Brasil con Rusia"

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Más allá de quién gane las elecciones en Brasil, en las que los principales candidatos son el actual presidente, Jair Bolsonaro, y... 29.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-29T20:30+0000

2022-09-29T20:30+0000

2022-09-29T20:30+0000

américa latina

brasil

elecciones generales en brasil (2022)

rusia

luiz inacio lula da silva

jair bolsonaro

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1121578881_0:178:3061:1900_1920x0_80_0_0_bb5f431c45c2024e84f36b2b8598c854.jpg

Así opinó, en diálogo con la Agencia Sputnik, la analista Ana Garcia, coordinadora del BRICS Policy Center.La analista apunta que los dos candidatos tienen en común una postura crítica hacia las sanciones internacionales contra Rusia y están a favor del diálogo para resolver el conflicto en Ucrania: "La tendencia es continuar así, no veo a ningún Gobierno brasileño automáticamente alineado a los países occidentales en esa agresividad a la condena a Rusia a través de sanciones económicas, apoyo militar y económico a Ucrania, etcétera", apuntó.Resalta que ni Lula ni Bolsonaro se unirán a las potencias occidentales: "No pondrán más leña en el fuego de las sanciones unilaterales; la postura de Lula es tender a servir como mediador del conflicto, algo que hasta ahora ningún país ha conseguido hacer", recuerda.Aunque la experta ve muchos puntos en común entre la postura de Bolsonaro y Lula ante el conflicto, distingue posturas claramente diferentes: en su opinión, Bolsonaro "está alineado y es coherente" con la derecha internacional, mientras que la visión de Lula es de más pragmatismo, al estilo de potencias emergentes como India o los países africanos.Imparcialidad en la ONUEn los últimos meses, la postura de Brasil se ha basado en garantizar que las sanciones no afecten a la llegada de fertilizantes rusos al país, que son vitales para el potente sector agrícola. A su vez, Bolsonaro también se comprometió a importar el máximo de diésel posible de Rusia para abaratar el precio de los combustibles.En su reciente discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Bolsonaro pidió un alto al fuego inmediato en Ucrania y, sin nombrar directamente a Rusia, dijo que Brasil no cree que el mejor camino para la resolución del conflicto sea "la adopción de sanciones unilaterales y selectivas contrarias al derecho internacional".El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos Franca, se reunió con su homólogo Sergéi Lavrov, y ante el Consejo de Seguridad de la ONU pidió "no aislar" a las partes bajo riesgo de una escalada de consecuencias imprevisibles para el orden mundial.La postura de Lula y su entorno es muy similar. En recientes declaraciones públicas, el excanciller Celso Amorim —que podría asumir de nuevo la diplomacia de Brasil en caso de una victoria de la izquierda— decía que las sanciones contra Rusia acabarán siendo contraproducentes para los intereses de los países occidentales y forzarán una aproximación cada vez mayor a China.Críticas a ZelenskiLula aseguró en una entrevista con la revista Time que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, es "tan responsable por la guerra como Putin" porque podría haber negociado más, lo que le valió críticas dentro y fuera de Brasil y generó un fuerte malestar en la embajada ucraniana en Brasilia.A finales de julio, Lula organizó una discreta reunión con embajadores de los países de los BRICS —además de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— y según la prensa local preguntó porqué el bloque no está más involucrado en tentar aliviar los efectos de la guerra.En sus mítines Lula se esfuerza en presentarse como un candidato capaz de dialogar con todas las partes y da señales de que podría interesarse por mediar en el conflicto en caso de llegar a la presidencia.El líder del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) aparece como favorito en todas las encuestas de cara a la primera vuelta presidencial de este domingo. En caso de que ningún candidato conquiste la mayoría simple de votos válidos, el 30 de octubre se celebrará un balotaje entre los dos primeros.'

https://sputniknews.lat/20220929/un-mercosur-mas-politico-pero-con-divisiones-la-region-ante-un-posible-regreso-de-lula-1130998310.html

https://sputniknews.lat/20220727/brasil-importara-25000-toneladas-de-diesel-de-rusia-cada-mes-1128758358.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Joan Royo Gual

Joan Royo Gual

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Joan Royo Gual

brasil, elecciones generales en brasil (2022), rusia, luiz inacio lula da silva, jair bolsonaro, 💬 opinión y análisis