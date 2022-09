https://sputniknews.lat/20220930/el-gobernador-de-santa-cruz-retoma-su-propuesta-de-bolivia-federal-1131008499.html

El gobernador de Santa Cruz retoma su propuesta de 'Bolivia Federal'

El gobernador de Santa Cruz retoma su propuesta de 'Bolivia Federal'

Criticado por su falta de obras, el gobernador cruceño apuesta a enfrentar al presidente Luis Arce para recuperar apoyo retomando la propuesta de convertir al...

La propuesta del gobernador Luis Fernando Camacho permitir√≠a a cada departamento administrar sus recursos sin los condicionamientos que impone el √ďrgano Ejecutivo. Analistas consultados por Sputnik evaluaron que esta iniciativa obedece a la ca√≠da de apoyo del l√≠der en su regi√≥n y la asociaron a la reducida ejecuci√≥n de obras en beneficio de la poblaci√≥n departamental.La propuesta federalista apunta "a confrontar con un modelo de Estado plurinacional" establecido en la Constituci√≥n boliviana, dijo a Sputnik el analista Federico Serra, radicado en Santa Cruz.El Estado plurinacional fue consagrado por la Constituci√≥n de 2009, que promulgada por el presidente Evo Morales (2006-2019), y que se proclama asimismo como un Estado "descentralizado y con autonom√≠as".Ante el Estado plurinacional, los sectores conservadores cruce√Īos contraponen y defienden la idea del federalismo, incluso con una propuesta de autonom√≠a que no prosper√≥ en la Asamblea Constituyente de 2007-2008.El departamento de Santa Cruz, en el oriente del pa√≠s, es una regi√≥n de gran importancia en la econom√≠a nacional. En 2020, Santa Cruz aport√≥ el 31% del PIB de Bolivia.M√°s recientemente, estos sectores aglutinados en la figura del gobernador Luis Fernando Camacho, han levantado la propuesta de un Estado federal, con Gobiernos aut√≥nomos, como remedio al centralismo del Ejecutivo nacional que denuncian en sus reclamos.Camacho lanz√≥ por primera vez su propuesta de federalismo en Bolivia en noviembre de 2021. "Hay departamentos y regiones que quieren dirigir ellos mismos su desarrollo. El centralismo y el masismo no los dejan. Entonces, ha llegado el momento de discutir una soluci√≥n de fondo y esa soluci√≥n se llama federalismo", dijo entonces en sus redes sociales.Para Serra, "el federalismo no es una varita m√°gica que te va a solucionar todos los problemas. Es un sistema de gobierno y punto", pero muchas veces se habla de federalismo "para no hablar de un modelo de desarrollo que se pueda implementar para garantizar pleno empleo, producci√≥n, inserci√≥n en mercados, super√°vit en la balanza comercial, disminuci√≥n de la tasa impositiva".La salida de la acci√≥n directaEl 24 de septiembre, d√≠a del aniversario del departamento de Santa Cruz, se observ√≥ una divisi√≥n del movimiento c√≠vico cruce√Īo, pues el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Jhonny Fern√°ndez, y el presidente Luis Arce celebraron juntos, mientras Camacho tuvo su acto en soledad.Ese d√≠a Camacho insisti√≥ en terminar con el centralismo en Bolivia, que a su criterio concentra el poder pol√≠tico nacional y dispone de los recursos econ√≥micos generados por las distintas regiones.El discurso y las acciones del gobernador de Santa Cruz fueron "en pos de un 'modelo estatal federal', alternativo al centralista", dijo a Sputnik el soci√≥logo e investigador Lorgio Orellana.La protesta de Camacho fue por la decisi√≥n del Gobierno nacional de realizar el Censo de Poblaci√≥n y Vivienda en 2024. El Comit√© C√≠vico y la Gobernaci√≥n exigen que el censo tenga lugar en 2023.Este viernes 30 se realizar√° el cabildo departamental en Santa Cruz convocado por el Comit√© interinstitucional de emergencia por el Censo, con convocatoria abierta y p√ļblica. All√≠ se exigir√° que el censo sea efectuado en 2023, y analizar√° otras demandas, como la reforma judicial en Bolivia, detener la ocupaci√≥n ilegal de tierras en Santa Cruz y un nuevo padr√≥n electoral.Santa Cruz es el departamento que recibe m√°s migrantes de todo el pa√≠s y en los √ļltimos 10 a√Īos, desde la realizaci√≥n del censo de 2012, la poblaci√≥n tuvo un importante crecimiento por lo cual, seg√ļn Camacho, deber√≠a recibir m√°s recursos del Gobierno nacional.Mientras los grupos pol√≠ticos cruce√Īos est√°n divididos, los poderes empresariales no intervienen porque privilegian tener una buena relaci√≥n con el presidente Arce, quien les garantiza desarrollar sus negocios en constante crecimiento.Un nuevo intentoNo es la primera vez que los grupos de poder del oriente convocan a construir una Bolivia federal. En 2008, el Gobierno de Evo Morales denunci√≥ un intento de golpe de Estado c√≠vico-prefectural en el cual los opositores exig√≠an avanzar hacia ese sistema de gobierno. Los m√°s radicalizados reclamaban la conformaci√≥n de una rep√ļblica separada de Bolivia.El reflote de esta iniciativa coincide, seg√ļn Serra, con la ca√≠da de imagen del l√≠der opositor cruce√Īo.Serra destac√≥ las caracter√≠sticas que volvieron a Camacho Gobernador. De joven integr√≥ la Uni√≥n Juvenil Cruce√Īista (UJC), un grupo subordinado al Comit√© Pro Santa Cruz ‚ÄĒel comit√© c√≠vico m√°s importante del pa√≠s, defensores de lo que proclaman como la identidad cruce√Īa‚ÄĒ que ejecuta sus medidas. Durante los paros c√≠vicos que se realizan en oposici√≥n al Gobierno nacional, controlan f√≠sicamente que no haya actividades laborales ni comerciales en la ciudad.Serra destaca que, adem√°s de "joven impetuoso, Camacho es un empresario de los hidrocarburos", de cuyo sector proviene su padre, Jos√© Luis, quien tambi√©n es investigado en el caso Golpe de Estado por sus presuntas negociaciones con militares para derrocar a Evo Morales (2006-2019).As√≠ como el ascenso de Camacho fue mete√≥rico hasta convertirse en figura pol√≠tica, ahora su popularidad est√° en ca√≠da. "Su electorado pretend√≠a acciones mucho m√°s fuertes que las asumidas. Por eso ahora se lo percibe como alguien que se sent√≥ en el sill√≥n de la Gobernaci√≥n y deja pasar las cosas", consider√≥.En 2021, Camacho fue elegido gobernador con un 56% de los votos, pero seg√ļn Serra, ahora "hay temas muy sentidos, como la extensi√≥n de la frontera agr√≠cola y los avasallamientos de tierras y su misma gente lo ve como alguien que no ha cumplido las expectativas que se ten√≠an", agreg√≥ Serra.La expansi√≥n de la frontera agr√≠cola refiere a la ampliaci√≥n de los territorios dedicados al agronegocio, lo cual afecta a comunidades ind√≠genas y campesinas, adem√°s de afectar bosques y tierras fiscales.

