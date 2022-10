https://sputniknews.lat/20221006/inflacion-inversion-y-t-mec-como-deja-tatiana-clouthier-la-economia-de-mexico-1131241450.html

Inflación, inversión y T-MEC: ¿cómo deja Tatiana Clouthier la economía de México?

"Mi oportunidad de sumar al equipo está agotada. Me paso a la porra donde seguiré con ánimo al equipo". Con estas palabras Clouthier se despidió del mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien agradeció el apoyo de la también exlegisladora. El anuncio fue hecho desde Palacio Nacional durante la conferencia de prensa diaria del presidente y aún no se sabe quien será el relevo de Clouthier, quien dice adiós en medio un panorama económico complejo para México, además de una pugna entre sus socios comerciales en el T-MEC. Sputnik te presenta algunos puntos e indicadores de cómo está el país latinoamericano en materia de economía. Inflación al alza Hasta primera quincena de septiembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0,41% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 8,76%.La cifra es la más alta en las últimas dos décadas; sin embargo, aún falta saber el balanza mensual del noveno mes del año, cifra que se dará a conocer mañana, 7 de octubre. El nivel inflacionario en México ha ido en aumento en lo últimos meses y desde julio superó el 8%, lo que el propio presidente en varias ocasiones ha atribuido a los factores externos como la pandemia de COVID-19 y el conflicto en UcraniaTasa de interés histórica Por tercera vez consecutiva, el pasado 29 de septiembre, Banco de México elevó la tasa clave de interés en 75 puntos base para ubicarla a un nivel de 9,25%. La tasa de interés nunca había estado en este nivel en la segunda economía latinoamericana desde que la autoridad monetaria mexicana adoptó este instrumento como objetivo operacional en 2008.Los gobernadores del banco mexicano señalan que la inflación mundial siguió aumentando en un entorno donde "persisten desbalances entre demanda y oferta en diversos mercados y precios aún elevados de alimentos y energéticos".Récord en inversión extranjera directa Durante los primeros seis meses de 2022 (enero-junio), autoridades mexicanas reportaron una cifra preliminar de Inversión Extranjera Directa (IED) de 27.511,6 millones de dólares, cifra histórica. "Desde que se lleva el registro en los últimos tiempos, nunca se había recibido tanta inversión foránea como este primer semestre del año", dijo el presidente López Obrador el pasado mes de agosto. Con base en datos de la Secretaría de Economía y el Banco central mexicano, durante el primer semestre del año se llevaron a cabo movimientos de IED extraordinarios, relativos a la fusión de Televisa con Univisión y la reestructura de Aeroméxico, que en conjunto representan 6.875 millones de dólares de IED.La polémica del T-MEC La salida de Tatiana Clouthier se da en medio de una polémica consulta en el marco del T-MEC solicitadas por Estados Unidos y Canadá para que México rinda cuentas sobre su política energética. La solicitud fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y supone la disputa más grave entre ambos países desde que entró en vigor el T-MEC. A la petición de cuentas se unió Canadá. Si el tema no se resuelve dentro de las mesas de trabajo, esto podría derivar en aranceles punitivos en contra de México por parte de sus aliados comerciales.

