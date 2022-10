https://sputniknews.lat/20221006/la-ficcion-y-la-realidad-se-mezclaron-en-su-mente-experto-de-las-peticiones-de-zelenski-a-la-otan-1131221155.html

"La ficción y la realidad se mezclaron en su mente": experto de las peticiones de Zelenski a la OTAN

Los llamados insistentes del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para integrar su país a la OTAN son una señal de que se está quedando sin tropas... 06.10.2022, Sputnik Mundo

El mandatario ucraniano informó que presentó la aplicación para integrar a Kiev en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en un procedimiento apresurado luego de los referendos unionistas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie a la Federación de Rusia."Por supuesto que nunca pasará porque significaría una guerra completa contra Rusia. Ni siquiera los lunáticos de Washington son así de suicidas", añadió.Sin embargo, consideró una fantasía que los líderes occidentales permitan a Ucrania sumarse a la Alianza Atlantista, lo que revelaría que Zelenski vive en un mundo de naturaleza imaginaria.Además, recordó que el actual presidente de Ucrania proviene del mundo del espectáculo y tal vez se concibe como la estrella de un drama en la vida real de relevancia histórica."Los mundos de la ficción y la realidad se han mezclado en su mente, llevando el método de actuación de Stanislavsky al extremo. Al mismo tiempo sabe que para mantener el espectáculo en marcha tiene que seguir las instrucciones de Washington, quien es el director", añadió Brenner.En ese sentido, acusó, Zelenski debe hacer lo que sea para mantener activo el conflicto en beneficio de la victoria estratégica no tanto de Ucrania, sino de Estados Unidos, con el objetivo de desangrar y debilitar a Rusia.Incluso si él cree lo contrario, los estadounidenses no sienten lealtad o vinculaciones especiales hacia Zelenski, consideró el profesor de asuntos internacionales."Mientras Zelenski sirva a sus propósitos, lo mantendrán como su campeón, cuando se convierta en una carga, se desharán de él, como (Ngo Dinh) Diem en Vietnam", añadió en referencia al líder de Vietnam del Sur que apoyaba Estados Unidos en la primera etapa de la guerra, que derivó en la unificación del país del sudeste asiático gracias al triunfo de las fuerzas encabezadas por Ho Chi Minh, alcanzado en 1975.Una amenaza erráticaEn tanto, el analista Chuck Spinney, veterano del Departamento de la Defensa de Estados Unidos ya retirado, consideró que la aspiración de sumar a Ucrania a la OTAN es un absurdo "más que estúpido"."Mi impresión es que él está cada vez más errático. Su posición casi hitleriana de luchar hasta el último hombre para salvar el territorio podría ser otro indicador de inestabilidad", estimó.En tanto, las acciones públicas extrañas del presidente de Ucrania son un peligro para la paz mundial, valoró el comentarista político e historiador canadiense Matthew Ehret."Un animal herido es peligroso y tanto Zelenski como quienes lo manejan, junto con la dirección angloestadounidense de la OTAN, son animales muy desesperados y heridos en este momento del juego", apuntó.El historiador acusó que ideólogos occidentales han empoderado a Zelenski a seguir una narración que, conforme al final de la Guerra Fría, considera a la democracia occidental definida por Londres y Washington como el único futuro político y económico posible para la raza humana, a pesar de que una amplia mayoría de la humanidad nunca vivió conforme a ella, mientras muchos que sí lo hicieron padecieron una creciente frustración."Han abusado de su estrategia y en su arrogancia siguen tratando de mantener un guion geopolítico obsoleto propio de la década de 1990 que impulsó tontamente la doctrina de que el fin de la historia arribó y una época unipolar se nos sobrepuso", apuntó.Añadió que estos tecnócratas siguen sin reconocer que el mundo no es como describieron sus modelos de torre de marfil, además de que ya no aplican sus perspectivas de un nuevo orden mundial."Los resultados de los referendos recientes en el este de Ucrania son sólo otro indicador de este hecho y la furia frenética es palpable de parte de quienes manejan a Zelenski en los corredores de la OTAN, quienes parecen estar comprometidos en un vuelo de frente hacia lo que podría convertirse en una guerra termonuclear", concluyó.

