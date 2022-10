https://sputniknews.lat/20221007/la-otan-contra-el-mundo-nuevo-libro-subraya-rol-de-rusia-para-frenar-a-la-otan-y-al-neonazismo-1131269702.html

'La OTAN contra el mundo': nuevo libro subraya rol de Rusia para frenar a la OTAN y al neonazismo

Se trata de La OTAN contra el mundo. El conflicto en Ucrania como expresión del cambio de época (Ediciones Acercándonos, 2022), del analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein y del sociólogo argentino Jorge Elbaum.El analista, doctor en Estudios Políticos, señaló que la misión "más importante" del trabajo es entregarle a los lectores latinoamericanos todos los instrumentos de análisis para que puedan llegar a una conclusión propia sobre el conflicto en Ucrania.El escritor venezolano explicó que el rol de Rusia en estos momentos es "decisivo y principal", ya que le toca, al igual que en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), evitar la expansión de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y que el nazismo impere en el Gobierno de Ucrania y "amenace a todo el planeta"."También le toca impedir que los más fuertes le impongan sus criterios a los países más pequeños. No solo hace una acción a favor de los ciudadanos rusos, sino que también es una batalla que está brindado a favor de todo el planeta para generar mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos y un trato mucho más equitativo e igualitario entre todos los países. Eso beneficia a Latinoamérica, una región que es pensada por EEUU como un instrumento de control y de subordinación", agregó.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó una serie de propuestas a la alianza atlántica sobre garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, instaba a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, planteaba a la OTAN que volviera a las posiciones de 1997, se comprometiera a parar la expansión del bloque hacia el este y excluyera el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, sobre todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló el 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este.Posteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania para defender las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Todo empezó en 2014Rodríguez Gelfenstein explicó que desde algunos medios de comunicación se pretendió sembrar la "idea falsa" de que el conflicto se inició este año, cuando en realidad comenzó en 2014, y advirtió que el problema no atañe solo a Ucrania y Rusia, sino a todo el mundo.El analista aseguró que en 2014 avanzó el nazismo en las instituciones más importantes ucranianas, especialmente las militares.Desde abril de ese año, Ucrania llevaba a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.Rodríguez Gelfenstein sostuvo que el "ataque contra Rusia es una acción contra el mundo" ya que lo que se busca es la expansión de la OTAN en todo el planeta, incluyendo América Latina.Cambio de épocaEl experto afirmó que asistimos un "cambio de época", que posiblemente implique el paso de un sistema internacional "injusto y autoritario" a uno más "participativo" entre todas las naciones.Mientras, en Eurasia se generan alianzas tanto políticas como económicas en las que EEUU no tiene ninguna injerencia. Puso como ejemplo el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)."Si hay un momento en que uno pueda decir que comenzó el cambio de época, lo sitúo en la reunión ministerial del Grupo de los 20 en Indonesia, en junio de este año, cuando EEUU no pudo aprobar una declaración de rechazo a la operación de Rusia en Ucrania. De manera que el grupo de control más poderoso de EEUU, que es el Grupo de los 20, ya no acata claramente las decisiones de Washington", agregó.El analista añadió que incluso muchos países aliados de EEUU se han negado a aplicar las sanciones que ha impuesto Occidente a Rusia, por lo que hay un "resquebrajamiento" del poder de Washington en el mundo, "eso que ellos llaman 'comunidad internacional' y en realidad son 54 países (...) y solamente responden al 11 por ciento de la población mundial".Tras el inicio de la operación de Rusia en Ucrania, varios países adoptaron sanciones contra Moscú, incluyendo la desconexión parcial de Rusia del sistema Swift, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales de su Banco Central.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Las medidas contra Moscú ocasionaron el alza a nivel mundial de los precios del petróleo, del gas y de los fertilizantes y tienen un impacto negativo en las propias economías de EEUU y los países de la Unión Europea.Según la base de datos Castellum.ai, tras el inicio de la operación militar especial se impusieron 9.117 restricciones económicas contra la nación euroasiática, que ahora es el país más castigado por sanciones por delante de Irán, Siria y Corea del Norte.

