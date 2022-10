https://sputniknews.lat/20221007/reacciones-a-los-dichos-de-boric-contra-nicaragua-en-chile-si-tenemos-presos-politicos-1131259447.html

Reacciones a los dichos de Boric contra Nicaragua: "En Chile sí tenemos presos políticos"

El presidente Gabriel Boric llamó a "la liberación de los presos políticos en Nicaragua" ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Su declaración no pasó... 07.10.2022, Sputnik Mundo

En su primera intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, Gabriel Boric hizo alusión a las relaciones internacionales. Enfatizó que se debe seguir trabajando para "contribuir a la liberación de los presos políticos en Nicaragua", al tiempo que llamó a no naturalizar las violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino y a garantizar el derecho de Israel a vivir dentro de fronteras seguras.Estas declaraciones no dejaron indiferente a nadie en Chile ni en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega llamó "perrito faldero" a Boric y criticó que "se ha puesto de moda" pedir en foros internacionales que dejen en libertad a los "presos políticos" de Nicaragua."El Gobierno que quiere recibir aplausos del imperio yanqui y de algunos Gobiernos de la Unión Europea, salen allí, como perritos falderos, a hablar que hay que poner en libertad a los presos políticos en Nicaragua", dijo el mandatario centroamericano, y remarcó que "se olvidan de los presos políticos que tienen en su país", en alusión a los detenidos durante el estallido social iniciado en octubre de 2019, conocidos como "los presos de la revuelta".En Chile, la postura de Boric sobre Nicaragua generó discusiones en la coalición de gobierno, Apruebo Dignidad, y también desde distintos sectores.Ana María Gutiérrez Ibacache, magíster en Análisis Político de la Universidad Complutense de Madrid y académica de la Universidad Tecnológica Metropolitana, comentó a Sputnik que si bien Boric se preocupa por la situación en Nicaragua, "para ser coherentes con el discurso, primero habría que solucionar lo que ocurre con las políticas en Chile. Sobre todo porque hay un proyecto de indulto que está detenido en el parlamento y difícilmente obtendrá los votos de la derecha para su aprobación".La académica señaló que Boric debería tener el foco en "dar respuesta a un compromiso que el presidente hizo cuando asumió al inicio de su Gobierno [en marzo de 2022] y que aún está pendiente, a pesar de las acciones que se han llevado a cabo".El discurso de Boric "no se sustenta en la realidad del país"Cuando Boric se posesionó en marzo de este año, había 211 personas presas por causas relacionadas con las manifestaciones ocurridas entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021, según datos de Gendarmería. De ellas, 144 se encuentran en prisión preventiva y otras 67 tienen sentencias firmes.Desde diciembre de 2020, con las firmas de cinco senadores, se presentó en el Senado el proyecto de ley de indulto para otorgar la libertad de quienes se encontraban en prisión o con medidas cautelares imputadas "por supuestos delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social", según el texto.La ley inicial pasó luego a llamarse Ley de Amnistía —esta extingue la responsabilidad penal antes de la condena, mientras que el indulto se aplica a personas condenadas—. Pero a casi dos años de su ingreso, la iniciativa se encuentra estancada, a pesar de que Boric, que se había comprometido a resolver esta situación, ya lleva más de seis meses en el cargo.Además, se modificó el proyecto original en la Comisión de Constitución del Senado de forma tal que limita el alcance de la iniciativa al establecer un catálogo de delitos que excluye el homicidio y agresiones a los Carabineros (policía militarizada) y a la Policía de Investigaciones.Solo quedaron como amnistiables los delitos asociados al estallido social como "daños, manifestaciones, desórdenes públicos, el incendio en la medida que no se causó daño a las personas y no hubo peligro de propagación". Para Raquel Correa, integrante de la colectividad Iniciativa por la Libertad de los Presos Políticos, todo esto reduce el alcance del proyecto "a prácticamente nada".Por eso, a Correa le "llamaron mucho la atención" las declaraciones de Boric sobre Nicaragua, pues "todavía tenemos presos políticos, jóvenes que están condenados por juicios hechos en base a pruebas falsas y todas las regularidades posibles".Las declaraciones de Boric fueron "un golpe para las familias. Que se pida la libertad a presos políticos de otros países, pero no a los de Chile, es irrisorio", concluyó.Boric no "está cumpliendo sus promesas de campaña, que fueron contundentes para otorgar la libertad a los presos de la revuelta”, concluyó.

