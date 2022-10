https://sputniknews.lat/20221010/asi-reaccionan-china-y-taiwan-a-la-propuesta-de-elon-musk-de-resolver-sus-tensiones-1131362558.html

Así reaccionan China y Taiwán a la propuesta de Elon Musk de resolver sus tensiones

"Mi recomendación... sería crear una zona administrativa especial para Taiwán", aconsejó.A su sugerencia añadió que ambas partes "podrían llegar a acuerdos más liberales que para Hong Kong" y admitió que probablemente no a todos les gustaría la idea. El magnate estadounidense tuvo razón, porque sus palabras desataron una lluvia de reacciones tanto en Taiwán como en China.Taiwán: "nuestra libertad y democracia no están en venta"El pueblo taiwanés, así como los partidos del Gobierno y de la oposición, comparten la posición de que "no hay lugar para el compromiso en la defensa de la soberanía y de un modo de vida basado en las libertades democráticas". Eso declaró la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, en un discurso pronunciado con motivo de la conmemoración del inicio de la Revolución de Xinhai en China.A su vez, jefa de la Misión Económica y Cultural de Taipéi en EEUU, Xiao Meitsin, aseguró que "nuestra libertad y democracia no están en venta". Mientras el Consejo para los Asuntos de China Continental de Taiwán acusó a Musk de que su declaración estaba dictada por sus propios intereses ya que el magnate respondía a una pregunta sobre el impacto de un posible conflicto en la producción de Tesla en Shanghái.El exjefe de la Administración taiwanesa, Ma Ying-jeou, mencionó que el CEO de Tesla estaba haciendo referencia al principio de "un país, dos sistemas" y afirmó que no podía aceptarlo.El alcalde de Taipéi y presidente del Partido Popular de Taiwán, Ko Wen-je, apuntó que las palabras de Musk no tendrían ningún efecto en las decisiones de Taiwán. Mientras que Zhao Tianlin, diputado del Partido Democrático Progresista de Taiwán, pidió un boicot de los consumidores a Tesla en Taiwán y en los países del "campo democrático".De esta manera, los políticos taiwaneses que están descontentos con la propuesta de Elon Musk volvieron a violar las principales líneas rojas de Pekín al manifestar su deseo de independencia.China: "reunificación pacífica y 'un país, dos sistemas' son nuestros principios básicos"La primera reacción del Ministerio Exteriores de China a la declaración de Musk fue bastante moderada. El 8 de octubre el portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, señaló que la cuestión de Taiwán era un asunto interno de China y que Pekín se mantendría en el camino de la reunificación pacífica del país basada en la fórmula de "un país, dos sistemas".Al día siguiente el embajador chino en EEUU, Qin Gang, dio las gracias al CEO de Tesla en Twitter, dejando en claro que consideraba su propuesta constructiva y en línea con la política china al respecto.Señaló también que, tras la reunificación, la isla disfrutaría de un alto grado de autonomía como zona administrativa especial y de "un enorme espacio para el desarrollo".Las reacciones de los chinos continentales en internet a las palabras de Musk son variadas. Muchos blogueros y usuarios de las redes sociales acogieron positivamente la propuesta del empresario. Sin embargo, el exredactor jefe del influyente periódico chino en inglés Global Times, Ju Xijin, predijo la condena de Musk tanto en EEUU como en Taiwán.Al mismo tiempo, algunos usuarios patriotas de la plataforma china Weibo señalaron que la idea de Musk ya se aplica de hecho en la política china. En tanto, el bloguero conocido como Maestro de las Islas Senkaku (钓鱼岛主) escribió: "La idea no es mala, salvo que Taiwán ya es esencialmente una región administrativa especial de China".Algunos usuarios no estaban de acuerdo en "conceder" a Taiwán el estatus de "región administrativa especial". Un comentario sugería la adhesión de Taiwán a la provincia china de Fujian, mientras que otro sugería "como mucho dar a Taiwán el estatus de provincia separada, pero no más". Otros usuarios adoptaron una postura intransigente, sustituyendo el principio de "un país, dos sistemas" por "un país, un sistema".

