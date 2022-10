https://sputniknews.lat/20221010/colectivo-ciudadano-de-ecuador-impulsa-revocatoria-presidencial-contra-viento-y-marea-1131372831.html

Colectivo ciudadano de Ecuador impulsa revocatoria presidencial, contra viento y marea

Colectivo ciudadano de Ecuador impulsa revocatoria presidencial, contra viento y marea

QUITO (Sputnik) — Un colectivo ciudadano en Ecuador lanzó una campaña para solicitar la revocación del mandato del presidente Guillermo Lasso, arguyendo que no... 10.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-10T20:15+0000

2022-10-10T20:15+0000

2022-10-10T20:15+0000

américa latina

ecuador

guillermo lasso

destitución

gobierno de ecuador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1125555921_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_531bf919bbd8f64205aa091ae1a31001.jpg

La Coordinadora por la Revocatoria del Mandato de Políticos Demagogos del Ecuador, que reúne a diversos grupos, quiere evitar que Lasso y su vicepresidente, Alfredo Borrero, concluyan su administración en 2025, como está previsto, pues señalan que han incumplido su plan de gobierno y su Plan Nacional de Desarrollo.Sin embargo, la empresa no es sencilla. En julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se negó a entregar los formularios necesarios para recoger las firmas requeridas para iniciar el proceso. El órgano sostuvo que no se argumentaron de forma efectiva las causales para la remoción de los mandatarios.Frente esto, la Coordinadora presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que el 5 de octubre aceptó a trámite la apelación, pero dos días después denegó la posibilidad de avanzar con el proceso.Los impulsores de la propuesta interpondrán un nuevo recurso en los próximos días.En tanto, la abogada del colectivo ciudadano, Angélica Porras, dijo a esta agencia que la negativa que han recibido del TCE todavía es susceptible primero de un recurso de aclaración y luego de apelación."La decisión que nos han hecho llegar recientemente es de primera instancia, y estamos preparando por tanto el recurso de apelación", afirmó.InformesEl informe presentado por la Coordinadora para solicitar el proceso de revocación arguye, entre otras cosas, que el binomio Lasso-Borrero propuso crear un millón de plazas de trabajo, 250.000 al año, sin que se haya concretado."Esto no existe. Y no podía generarse en el marco de un proyecto que plantea como panacea la flexibilización y la precariedad laboral", dice el texto.Además, hace mención a la promesa presidencial de garantizar medicinas gratuitas y acceso a la salud de calidad, pero señala que los hospitales están desabastecidos, incluso del catálogo más básico de medicinas, y que no es posible acceder a atención médica durante meses.En el informe se acusa además a Lasso de incumplir su promesa de combatir la inseguridad y de acabar con la crisis carcelaria.Idrobo citó, además, el incremento de los femicidios, con más de 206 muertes de mujeres esta año, así como problemas para acceder al derecho a la identidad a través de la cédula o el pasaporte y el aumento de la emigración.La activista además señaló que el malestar social con el presidente se refleja en una reciente encuesta, según la cual Lasso tiene apenas 17% de aprobación.Mecanismo constitucionalEl artículo 105 de la Constitución ecuatoriana consagra el mecanismo de revocación del mandato presidencial, y precisa que puede ser presentado luego del primer año de mandato y antes del último.Esta solicitud deberá contar con el respaldo de al menos el 15% de los empadronados, lo que representa 1,9 millones de firmas válidas en el caso del presidente y el vicepresidente.La Ley Orgánica de Participación Ciudadana contempla la aplicación de este mecanismo cuando hay un incumplimiento del plan de gobierno, de disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y de las funciones y obligaciones establecidas por la legislación nacional.Al presentar la primera solicitud de los formularios ante el CNE, el abogado y activista Pedro Granja, integrante de la Coordinadora, dijo que este proceso obligaría al presidente a cambiar su modo de gobernar o a renunciar.En caso de ser aceptado por el TCE el recurso interpuesto, la Coordinadora podría acceder a los formularios para iniciar el proceso de revocatoria, y de ser rechazado el recurso, se archiva el expediente presentado.Para Kerly Carvajal, "será el TCE el que decidirá si da paso a la revocatoria o, por el contrario, interpondrá sus ideales políticos a los del pueblo".El 5 de octubre, la Asamblea Nacional (parlamento) aprobó con 103 votos a favor una resolución sobre el incumplimiento del plan de gobierno, lo cual no es motivo de destitución pero sí puede funcionar como base para sustanciar un proceso de revocatoria como el que impulsa este colectivo ciudadano.

https://sputniknews.lat/20221007/vuelve-el-fantasma-de-la-muerte-cruzada-en-ecuador-un-suicidio-politico-para-lasso-1131293880.html

https://sputniknews.lat/20220922/inseguridad-en-ecuador-existe-dolor-y-cansancio-hacia-las-actitudes-gubernamentales-1130754569.html

https://sputniknews.lat/20220921/guillermo-lasso-pide-en-onu-una-solucion-transnacional-para-el-crimen-organizado-1130707634.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, guillermo lasso, destitución, gobierno de ecuador