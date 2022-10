https://sputniknews.lat/20221010/experto-ucrania-se-ha-convertido-en-un-ariete-contra-rusia-1131376829.html

Experto: "Ucrania se ha convertido en un ariete contra Rusia"

Moscú responde a los atentados terroristas. Dos analistas analizan en 'Telescopio' el impacto de las acciones de Kiev, con el apoyo de EEUU y la OTAN.

Moscú no tiene dudas: el atentado al puente de Crimea fue un acto terrorista organizado por Kiev. Para el analista internacional argentino Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales, la acción se da "en un contexto de varias acciones desde hace un par de meses, atentados terroristas perpetrados desde Ucrania con mucha ayuda occidental sobretodo británica y norteamericana".La explosión del sábado 8 de octubre dañó parcialmente el puente de 19 kilómetros que une a Rusia continental con la península de Crimea. No es la primera acción hostil de este tipo.Montes recordó los atentados en la central nuclear de Zaporozhie, el asesinato en Moscú de la periodista Daria Dugina, los sabotajes al gasoducto Nord Stream 1 y 2 que, para el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, implican a países occidentales y ahora el atentado contra el puente.Rusia lanzó, este 10 de octubre, un ataque masivo contra el país vecino en represalia por el atentado en el puente de Crimea. Vladímir Putin advirtió que Moscú dará una respuesta dura si Kiev continúa organizando atentados.Preguntado por la participación de la OTAN en la agresión al puente, Montes no dudó: "Muchísima, porque los ucranianos no cuentan con una inteligencia tan eficiente y tan profesional como la británica y la norteamericana. En los últimos meses hemos visto cómo Ucrania ha cedido soberanía, control de decisiones, inteligencia y la asistencia militar, tecnológica y logística, sobretodo de EEUU y Gran Bretaña".A partir del año 2014, con el Euromaidán, todo ha ido escalando y "ha derivado en una situación donde Ucrania ha cedido todo; hasta su propia existencia pende del apoyo occidental", destacó el experto.De continuar así, Kiev recibirá más asistencia, pero el escenario para Occidente "se va a ir complicando, al tener que justificar ante sus contribuyentes el creciente apoyo a Ucrania. Se le va a hacer más difícil a medida que el invierno se aproxime", complementó Montes.Para el analista, Moscú esperaba que Kiev tuviera "margen de decisión propia para negociar", pero fue quedando claro que, "por este papel de proxy, no tenía poder de negociación propia", dado que "Occidente estaba permanentemente detrás de los pocos esfuerzos diplomáticos que pudiera desarrollar Ucrania".Europa está sumida en una profunda crisis energética, producto de las sanciones a Rusia por el conflicto. Y la llegada del invierno genera protestas ante el alto costo de vida, mientras la UE y EEUU envían armas a Kiev y Washington vende el gas procedente del fracking, un mecanismo más contaminante que sale un 40% más caro.A criterio de Montes es difícil prever una salida en el corto plazo. Y será necesario esperar a ver si la llegada del invierno europeo o las elecciones de medio término de noviembre en EEUU pueden cambiar esta situación.El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se niega a las conversaciones de paz porque "ha asumido ese rol de comodín, no tiene otra opción", complementó el analista.En Telescopio también entrevistamos al analista internacional chileno, Héctor Testa, quién se refirió al impacto de las sanciones de Washington y Bruselas contra Rusia por la crisis en Ucrania.El analista lamentó que desde este país y desde la OTAN no haya intenciones de negociar y se desconozcan los esfuerzos hechos desde Rusia.Para Testa, la respuesta militar del país euroasiático sobre la nación vecina "se enmarca en una escalada de agresión constante" de parte de EEUU y la OTAN hacia Rusia.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

