G7+Zelenski: mucho ruido y pocas nueces

G7+Zelenski: mucho ruido y pocas nueces

2022-10-12T19:02+0000

2022-10-12T19:02+0000

2022-10-12T19:02+0000

G7+Zelenski: mucho ruido y pocas nuecesEn respuesta a la solicitud del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el Grupo de las siete economías más grandes del mundo, el G7, celebró una reunión urgente en el formato telemático durante la cual el dirigente ucraniano expuso a sus "amos" occidentales su visión de la situación crítica que vive su país y, como no, pidió más ayuda. Los líderes del G7 reafirmaron su apoyo a Ucrania "hasta el final", sin entrar en detalles de cómo se instrumentaría.Al respecto, el consultor en asuntos internacionales, Eduardo Luis Moggia , incide en que, "por un lado, condenan [a Moscú], pero por otro lado no se sabe qué consecuencias tendrán [las posibles medidas contra Rusia] para los europeos, acuciados por los problemas de la energía".El pueblo de Ucrania, víctima del "terrorista" régimen de KievUcrania está gobernada por un régimen "terrorista" que "asesina a sus adversarios políticos, realiza limpiezas étnicas y ejecuciones de civiles", llegando a subir imágenes de sus atrocidades a Internet, según acaba de denunciar el presidente ruso, Vladímir Putin, al repudiar atentados de las fuerzas ucranianas como los contra la central de Zaporozhie, algo que calificó como el "terrorismo nuclear", o contra el puente de Crimea.La UE se hunde: "Nos ha traicionado gente como el señor Borrell"El conflicto de Ucrania, no sólo constituye una "agresión" contra Rusia, sino también contra la Unión Europea. Una agresión que cuenta con la complicidad de los "traidores" como el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, gran instigador de una escalada cada vez mayor de los combates en Ucrania, según el analista internacional Koldo Salazar.530 años del inicio de la ConquistaDia de la Hispanidad, de la Diversidad Cultural o de la Resistencia indígena. Muchos nombres para un mismo evento. ¿Por qué este día sigue siendo recordado tras 530 años? Hablamos con Ignacio Politzer, sociólogo argentino especializado en historia, sobre la relevancia de este hecho en la actualidad."Sigue habiendo una disputa sobre cómo llamamos a este momento y cómo nos reivindicamos a nosotros mismos y a nuestra propia cultura. O sea, dejar de negarla y de tener el pensamiento del colonizador que busca que nuestros pueblos no quieran lo que producen", señala Politzer.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

