https://sputniknews.lat/20221013/en-un-mundo-multipolar-la-region-de-asia-es-cada-vez-mas-influyente-1131485473.html

En un mundo multipolar, la región de Asia es cada vez más influyente

En un mundo multipolar, la región de Asia es cada vez más influyente

Es de lo que deja constancia la VI Cumbre de la CICA. Resolución antirrusa de la ONU, una "democracia a punto de pistola". La tapadera de Europa para cargar... 13.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-13T18:04+0000

2022-10-13T18:04+0000

2022-10-13T18:04+0000

octavo mandamiento

conferencia de interacción y medidas de confianza en asia (cica)

rusia

onu

donetsk

lugansk

chile

tpp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1131485311_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_56857409c81500d4c99053fc227ec7b9.png

En un mundo multipolar, la región de Asia es cada vez más influyente En un mundo multipolar, la región de Asia es cada vez más influyente

Asia: ¿el nuevo centro el mundo?La atención de los medios que siguen los cambios en el mundo contemporáneo, sin lugar a dudas, estuvo fijada este jueves en la capital de Kazajistán, Astaná, que acoge la sexta cumbre de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia [CICA, por sus siglas en inglés].Y en eso no hay nada de extrañar, pues se trata de un foro que aglutina a 27 países que ocupan un 90% del territorio de Asia y que abarcan juntos casi la mitad de la población mundial. Unas 50 delegaciones toman parte en las sesiones de la sexta cumbre de la CICA, a quienes se dirigió con un discurso de bienvenida el presidente anfitrión, Kasim Yomart Tokáev.Resolución antirrusa de la ONU, una "democracia a punto de pistola""Terrorismo diplomático". Es a lo que recurrió Occidente para conseguir que la Asamblea General de la ONU aprobara la resolución que condena la incorporación a Rusia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie. Lo denunció el canciller ruso, Serguéi Lavrov, al constatar que EEUU y sus aliados "extorsionó" y "amenazó" a los países en desarrollo para obligarlos a sumarse a desconocer los resultados de los plebiscitos en los territorios liberados por las fuerzas aliadas de Rusia y Donbás.Como consecuencia, 143 países apoyaron la resolución antirrusa, un resultado que se debe única y exclusivamente al "chantaje descarado" y todo tipo de "amenazas" por parte de EEUU, donde las afirmaciones de la parte norteamericana de que todos los países votaron de manera voluntaria es una "mentira", manifestó Lavrov.La tapadera de Europa para cargar deuda pública sobre sus ciudadanosConocemos las consecuencias económicas que está sufriendo la Unión Europea a causa del actual contexto mundial, pero que también venía arrastrándose desde hace muchos años, incluso desde el año 2008, con una crisis que se desató y que no terminó de cerrarse.Senado chileno aprueba ingreso a TPP-11El Senado chileno concluye un proceso iniciado en el gobierno de Bachelet y continuado en el de Piñera, para ingresar a un tratado de libre comercio que cruza el Pacífico. El acuerdo fue ideado por la administración Obama, pero Trump retiró a Estados Unidos un año después de haber ingresado. La alianza de gobierno no está de acuerdo en el ingreso, pero el presidente Boric dijo que no hará nada para detenerlo.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

donetsk

lugansk

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

conferencia de interacción y medidas de confianza en asia (cica) , rusia, onu, donetsk, lugansk, chile, tpp, аудио