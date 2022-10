https://sputniknews.lat/20221017/chile-le-dice-si-al-tratado-transpacifico-pero-sin-el-mecanismo-de-solucion-de-controversias-1131597544.html

Chile le dice sí al Tratado Transpacífico pero sin el mecanismo de solución de controversias

Cuando era diputado, el presidente Gabriel Boric se opuso al TPP 11 y durante la campaña lo cuestionó. Sin embargo el Congreso lo ratificó el martes 11 y el gobierno inició un proceso para evitar uno de los capítulos más polémicos.

¿Podrá Chile integrar el Tratado Transpacífico sin adherirse al mecanismo de controversias entre Estado e inversionistas? ¿Podrá Chile integrar el Tratado Transpacífico sin adherirse al mecanismo de controversias entre Estado e inversionistas?

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico nuclea a 11 países de Asia Pacífico, entre los que se encuentran Japón, Australia, Perú, Canadá, Malasia. Cuando Chile lo firmó en 2018, el debate no se hizo esperar ya que sus detractores consideraban que el país pierde soberanía. Una discusión que, de cierta manera, aún permanece.El punto más polémico es la solución de controversias, que habilita a los inversionistas extranjeros a demandar al Estado en tribunales internacionales. Para evitar formar parte de ese mecanismo, el Gobierno de Chile apeló a una figura de la Convención de Viena de derechos de los tratados, llamada cartas bilaterales.El entrevistado recordó que casi todos los tratados suscritos por el país sudamericano contemplan este tipo de demanda. “Excepto con Brasil pero porque Brasil no lo admite”, dijo.Las nuevas generaciones de tratados internacionales abarcan temáticas amplias.“La cantidad de materia que se regulan en este tratado son bastante amplias: en temas ambientales, de fomento a pequeñas y medianas empresas… Son asuntos de nueva generación en los tratados internacionales”, explicó Gallegos.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

