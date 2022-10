https://sputniknews.lat/20221017/elecciones-en-brasil-nuevo-debate-aspero-mas-polarizacion-y-final-cerrado-1131592300.html

Elecciones en Brasil: nuevo debate áspero, más polarización y final cerrado

En un nuevo cara a cara, Jair Bolsonaro y Lula Da Silva intercambiaron más agresiones que propuestas de Gobierno. En otro orden, en Argentina se conmemoró el Día de la Lealtad Peronista. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

A menos de 15 días del balotaje, la campaña electoral se intensifica y los candidatos afirman sus posiciones. El debate del domingo 16 no pasó desapercibido para buena parte del electorado brasileño.Jair Bolsonaro (Partido Liberal) y Luiz Inácio Lula Da Silva (Partido de los Trabajadores, PT) se acusaron mutuamente de corruptos, mentirosos y criminales.El actual presidente aseguró querer "un país libre, donde se respete la libertad de expresión y la propiedad privada, con seguridad". Y aseguró que si Lula vuelve a la presidencia "liberará las drogas".Por su parte, Lula respondió: “Quien defiende la democracia, soy yo; quiero gobernar el país democráticamente, como lo hice en dos oportunidades [gobernó de 2003 a 2011]”.A criterio de Serna —experto en la política de Brasil— si bien el tema de la corrupción estuvo presente durante la discusión, "puede afectar a cualquiera de los dos aspirantes por igual"."Petrobras fue el mayor escándalo de corrupción de la humanidad. (...) Usted se metió el dinero en el trasero y lo repartió con amigos", disparó Bolsonaro al líder del PT.Lula por su parte llamó a su contrincante "pequeño dictadorcito". Y lo llamó "rey de las fake news", en particular por su gestión de la pandemia. “Su negligencia hizo que 680.000 personas murieran cuando se podría haber salvado la mitad”, lanzó.El entrevistado se refirió a las estrategias de los candidatos, de cara a la recta final de la campaña."Creo que habrá, del lado de Bolsonaro, una apelación a la demonización del otro [Lula], a la extrema polarización, y la orientación emocional por encima de lo racional", indicó Serna."Por otro lado, Lula muestra la experiencia de sus gobiernos con políticas de protección, y su condición como histórico líder popular,", describió el sociólogo.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas—la conmemoración del Día de la Lealtad Peronista en Argentina. En este marco, el presidente Alberto Fernández confirmó la entrega de un bono económico para los sectores "más marginados y postergados".Sputnik conversó con Fernando Navarro, dirigente del Movimiento Evita y secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete.Por otra parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, llamó a vencer las "aventuras golpistas de la vieja derecha". Así respondió al comienzo en una semana del paro indefinido convocado por el opositor Comité Pro Santa Cruz. Conversamos con el corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

