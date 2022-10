https://sputniknews.lat/20221018/frenan-mensaje-virtual-de-zelenski-en-camara-de-diputados-de-mexico-1131626958.html

Frenan mensaje virtual de Zelenski en la Cámara de Diputados de México

La Cámara de Diputados de México detuvo la petición para que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dé un mensaje en el pleno para analizar las... 18.10.2022

El pasado 11 de febrero, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, informó que conversó con el representante del Congreso de Ucrania, Ruslán Stefanchuk, para ver la posibilidad de que Zelenski se dirija a la Cámara Baja mexicana.Tras el anuncio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no tenía ningún inconveniente en que el mandatario ucraniano dé un mensaje, al igual que tampoco lo tendría si lo hiciera "el presidente de Rusia y el presidente de China y cualquier presidente".Analizan propuestaLuego de trascender que la Junta de Coordinación Política rechazó la petición de Santiago Creel, el presidente de dicho órgano legislativo, Ignacio Mier Velazco, ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre la propuesta.El legislador de Morena recordó que existe una "posición clara del Estado mexicano" sobre el conflicto en Ucrania, y la cual ha sido reiterada en el Consejo de Seguridad de la ONU.En este sentido, Mier Velazco explicó que decidieron hacer un análisis mayor de la solicitud pues se tratan de "posiciones de carácter ideológico con relaciones a modelos económicos y geopolítica", áreas que le corresponden al Senado.Por ello, decidieron pedir la opinión de la representación diplomática en la ONU para conocer "cuáles serían las aristas" del mensaje, así como de la posible visita del presidente de la Mesa Directiva al Parlamento de Ucrania.El análisis solicitado, según el legislador, es "para no entrar en contradicción y no entrar en polémica", por lo que la propuesta será debatida hasta que se tenga una respuesta oficial.

