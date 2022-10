https://sputniknews.lat/20221019/putin-decreta-ley-marcial-en-las-cuatro-nuevas-entidades-de-rusia-1131660692.html

Putin decreta ley marcial en las cuatro nuevas entidades de Rusia

Putin decreta ley marcial en las cuatro nuevas entidades de Rusia

Una medida que responde a la intensificación de provocaciones y acciones militares por parte de Ucrania. Aumentan las evidencias de los fallidos planes de la... 19.10.2022, Sputnik Mundo

Putin decreta ley marcial en las cuatro nuevas entidades de RusiaEn condiciones de bombardeos incesantes del régimen de Kiev de ciudades rusas, actos de sabotaje, la política abiertamente terrorista que practica, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró la ley marcial en las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las regiones de Jersón y Zaporozhie que ingresaron en la Federación de Rusia el 30 septiembre.El mandatario ruso lo anunció este miércoles en una reunión del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia que abrió tocando, según dijo, un "asunto extremadamente importante".Aumentan las evidencias de los fallidos planes de la OTAN de agredir a Rusia"Injustificada" y "no provocada". Así es como califica Occidente la operación militar especial lanzada por Rusia el pasado 24 de febrero. Una operación "preventiva", tal y como dejó claro desde el primer momento el presidente ruso, Vladímir Putin, al constatarse cada vez más evidencias de que la decisión tomada por Moscú frustró los planes de la maquinaria bélica de la OTAN de asestar un golpe contra el gigante euroasiático.Occidente criminaliza la solidaridad con las víctimas de DonbásSolidarizarse con las víctimas del genocidio del régimen de Kiev contra Donbás es un grave crimen en una España donde las prácticas cada vez más preocupantes de sus autoridades "retrotraen a las más oscuras etapas" de su historia. Es lo que ha vuelto a poner de relieve el caso del aficionado Asier Herranz, a quien se le pide una sanción de hasta 10.000 euros, entre otras consecuencias que incluyen el brutal acoso mediático, por exhibir una bandera de la República Popular de Donetsk.Bolivia: entre conmemoraciones y amenazas de paroEn esta semana de octubre, Bolivia recuerda 40 años del fin de la última dictadura militar, 19 años de la Guerra del Gas, y dos años de la recuperación democrática con la elección de Luis Arce. Pero eso no significa que los tiempos violentos hayan quedado atrás. El gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, amenaza con la realización de un paro cívico indefinido este sábado, si no se realiza el censo nacional en 2023 en vez de 2024.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

