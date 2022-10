https://sputniknews.lat/20221020/letales-o-no-las-pistolas-taser-otra-vez-centro-de-la-polemica-en-argentina-1131692369.html

¿Letales o no? Las pistolas Taser, otra vez centro de la polémica en Argentina

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reavivó el debate sobre el uso de las pistolas Taser, capaces de enviar descargas eléctricas y destinadas a que la Policía pueda inmovilizar a detenidos con armas presuntamente no letales. Sin embargo, este tipo de armas suelen ser cuestionadas por organismos de derechos humanos, que advierten que pueden llegar a causar la muerte o convertirse en instrumentos de tortura."Nos presentamos en la Justicia para destrabar la importación de 60 pistolas Taser. Las compramos hace 17 meses y el Gobierno nacional, por especulación política, impidió que entraran al país. Quieren castigar a la Ciudad y a sus vecinos", escribió en su cuenta de Twitter Marcelo D’ Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la capital argentina.El reclamo del jerarca apuntaba contra la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que según el Gobierno porteño mantiene trabada la importación de las 60 pistolas desde 2021.La autorización de las pistolas había sido polémica desde el principio. En mayo de 2021, el entonces director de la ANMAC, Ramiro Urristi, autorizó la importación de las 60 pistolas Taser X2. Sin embargo, la decisión generó malestar en figuras del Gobierno nacional como la entonces ministra de Seguridad Sabrina Frederic, que consideraban que este tipo de herramientas eran peligrosas.Urristi fue removido de su cargo y, a pesar de que la autorización se había firmado, la ANMAC nunca culminó el proceso de importación.Ahora, el Gobierno porteño utilizó un recurso de amparo por "mora" contra el organismo, reclamando que "concluya el trámite de autorización de importación" y asegurando que la demora en la habilitación provoca "graves daños al interés público".Según recogió el diario Página 12, el recurso asegura que la postura del ANMAC "interfiere de forma directa y flagrante en el diseño de la política pública del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Policía de la Ciudad".En Twitter, D’Alessandro añadió que "es absurdo que nos impidan usar armas de baja letalidad que funcionan en casi todo el mundo y que permiten resolver situaciones muy particulares sin tener que lamentar muertos".El jerarca defendió el uso de las pistolas eléctricas en casos en que personas intenten atacar a los policías. Entrevistado por la emisora 950 AM, D’Alessandro remarcó que "se han visto ejemplos de cómo reaccionan, de cómo la adrenalina se apodera de ese cuerpo y siguen queriendo enfrentar a la Policía".Sin embargo, la polémica por el uso de las Taser está lejos de ser únicamente argentina. En 2007, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas rechazó el uso de las pistolas Taser X-26 —un modelo anterior a las que busca importar Buenos Aires— al considerar que "pueden provocar la muerte" y convertirse en "una forma de tortura" contra los detenidos.En 2015, cuando Argentina también discutía el uso de este tipo de armas, el Observatorio de Derechos Humanos del país sudamericano y Amnistía Internacional ya habían expresado su preocupación por la intención de las autoridades porteñas de apelar a las pistolas eléctricas.Amnistía Internacional alertó que muchas veces las Taser son utilizadas innecesariamente por los cuerpos policiales y que en ocasiones pueden desencadenar reacciones letales en determinadas personas.Aun así, las Taser no están totalmente prohibidas en Argentina. La propia Frederic las habilitó en 2019, aunque solo para ser utilizadas por "miembros de cuerpos especiales de las fuerzas federales" y únicamente "para casos de extrema gravedad como secuestros y toma de rehenes".Axon, la empresa estadounidense que fabrica las pistolas Taser X2 que quiere utilizar Buenos Aires, destaca que son capaces de "incapacitar atacantes durante cinco segundos", un tiempo prudencial para "hacer un escape seguro". Según consignó Página 12, la descarga eléctrica sobre el destinatario alcanza los 400 voltios.La empresa destaca que las pistolas están "diseñadas por fuerzas de seguridad para fuerzas de seguridad", aunque en EEUU pueden adquirirse libremente como instrumento de defensa personal, a un precio de 1.400 dólares.

