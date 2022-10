https://sputniknews.lat/20221025/asi-se-vive-el-paro-civico-en-un-barrio-obrero-de-bolivia--videos-fotos-1131812843.html

Así se vive el paro cívico en un barrio obrero de Santa Cruz, Bolivia | Videos, fotos

Así se vive el paro cívico en un barrio obrero de Santa Cruz, Bolivia | Videos, fotos

En Santa Cruz de la Sierra, en el sureste de Bolivia, se lleva a cabo desde el 22 de octubre un paro indefinido en reclamo de que el próximo censo de población... 25.10.2022, Sputnik Mundo

américa latina

bolivia

santa cruz

luis arce

luis fernando camacho

📝 reportajes

censo

paro cívico

Mientras la ciudad está totalmente bloqueada, en el Plan 3000 —barrio de trabajadores de Santa Cruz— la circulación es normal y los locales siguen abiertos. Allí viven unas 320.000 personas, la mayoría trabajadores migrantes de otros departamentos. Muchos provienen de la región andina de Bolivia, como Potosí, La Paz y Oruro, y son llamados despectivamente "collas" por una parte de los cruceños.El racismo y la discriminación siempre latente generó que jamás en este barrio hayan apoyado a un paro instruido por el Comité Pro Santa Cruz, una institución privada conformada por empresarios y políticos locales. "El gobierno moral de los cruceños", se hace llamar.En su esquina quedaban despojos de un bloqueo recién levantado por los vecinos. "He pasado por ahí a las 7:30 de la mañana y ya estaba totalmente normal", dijo. Para el experimentado electricista, esas barricadas no prosperan porque las instalan personas que no son del barrio.En cambio, "el centro está todo bloqueado porque ¿sabe qué pasa? Los empresarios, los políticos, los que trabajan en la Alcaldía y la Gobernación tienen sueldo pues, que ellos mensualmente reciben. Pero nosotros somos independientes y tenemos que trabajar todos los días", sostuvo.Se estima que Santa Cruz tiene 3,4 millones de habitantes, lo que la convertiría en la ciudad más grande de Bolivia. Al atraer a tantos migrantes internos, desde el último censo (en 2012) su población se multiplicó, por consiguiente debería recibir más recursos del Estado.Una invasión rechazadaLa determinación de los vecinos del Plan de nunca apoyar un paro cívico tiene un costo. En la madrugada del 24 de octubre, un grupo de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) intentó agredir a las y los comerciantes que montaban sus puestos en el mercado instalado en el corazón del barrio. Luego de un enfrentamiento de media hora con palos, piedras y petardos, los unionistas se retiraron.Venir a este barrio a agredir "collas" por no acatar el paro cívico es una tradición de la UJC, organización conformada en la década de 1950 como el brazo operativo del Comité Pro Santa Cruz en las calles.La señora Ester vende jugos en la rotonda del Plan desde hace 10 años. En diálogo con Sputnik, se mostró aliviada porque los bloqueos tramados en algunas esquinas alejadas ya fueron levantados por los vecinos. Es el único barrio de la ciudad donde pueden circular tranquilamente autos, camiones y buses."Más bien los transportistas han levantado los bloqueos, porque ellos se oponen a que haya paro. Aquí está todo normal, pero anoche hubo conflicto. Por suerte rápido se han calmado", contó. "Vinieron los unionistas y nos quisieron arrinconar. Pero más bien no pasó nada, se apaciguaron nomás".A pesar de que estaba garantizada la libre circulación, no había tanta gente en las calles del Plan como suele haber. La señora Ester exclamó: "¡Con esta calor y no hay venta! Porque la gente no sale. Queremos que ya se solucione este paro, porque mi esposo trabaja en el centro, es albañil, y como no hay movilidad ni nada tuvieron que parar el trabajo. Él está en casa y yo tengo que llevar el pan del día".Según estudios recién presentados por ONU Mujeres, el 70% de las mujeres bolivianas trabaja en el mercado informal. Como es el caso de la señora juguera y también de su esposo. Por ello dependen del trabajo diario para mantenerse.Sin negociación a la vistaLas negociaciones entre el Gobierno nacional y las autoridades cruceñas —el gobernador Luis Fernando Camacho y el Comité Pro Santa Cruz— están empantanadas. Arce les pide que ofrezcan una propuesta técnica sostenible para realizar el censo en 2023. En respuesta, los movilizados le exigen que derogue el decreto 4760, mediante el cual el Gobierno postergó el censo hasta 2024.Durante el 22 de octubre, primer día de paro indefinido, Julio Taborga, trabajador de la Alcaldía de Puerto Quijarro (frontera con Brasil) fue asesinado a golpes porque se opuso a que se cierre el puente internacional Arroyo Concepción. El domingo 23 fueron detenidos tres miembros del Comité Cívico local.Los cívicos denunciaron entonces que el Gobierno inició una cacería contra ellos y se retiraron de las negociaciones. El presidente Arce interpretó en estos gestos un nuevo movimiento "golpista", como el ocurrido en 2019 cuando fue derrocado Evo Morales (2006-2019).Durante el tercer día de paro, el presidente Arce se presentó a un congreso de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba.Recomendó a los campesinos allí reunidos: "El debate debe tomar en cuenta lo que ocurre en nuestro país. Una situación donde la vieja derecha, la derecha golpista, quiere seguir emprendiendo una aventura golpista en nuestro país. Pero tiene, como en 2020, a todo el movimiento campesino, al movimiento popular, para detener cualquier aventura golpista".Y agregó: "Cuando estábamos frente a un Gobierno de facto que nos enjuiciaba, que nos encarcelaba, que nos correteaba, pudo más un factor que hoy nuevamente venimos a pedirles. El factor para haber ganado las elecciones contundentemente [en 2020] fue la unidad de nuestras organizaciones sociales. Fue que estemos unidos, que demos un solo golpe, hermanos, todos unidos".Según el Ministerio de Economía, con cada día de paro Bolivia pierde 40 millones de dólares.

