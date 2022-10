https://sputniknews.lat/20221025/por-que-es-peligroso-que-kiev-se-prepare-para-utilizar-una-bomba-sucia-1131832014.html

¿Por qué es peligroso que Kiev se prepare para utilizar una bomba sucia?

¿Por qué es peligroso que Kiev se prepare para utilizar una bomba sucia?

El Ministerio de Defensa ruso acusa a Ucrania de preparar el uso de una bomba sucia mientras desde el Kremlin tildan de "inaceptable" ignorar los planes de... 25.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-25T19:00+0000

2022-10-25T19:00+0000

2022-10-25T19:00+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1131831569_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_6bba7f157773acee85ea37abe1abcc84.jpg

En su opinión, hasta que haya un riesgo de utilizar una bomba de este tipo por parte de Kiev, los ministros de Defensa pueden discutirlo en privado, pero públicamente Occidente seguirá defendiendo a Ucrania.El analista también advirtió sobre un desastre medioambiental y humanitario."Rusia lanzó una advertencia que tiene como objetivo evitar que Ucrania utilice una bomba sucia. Este aviso tiene como objetivo sincero mantener de la paz y la estabilidad, no la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania. Es totalmente inaceptable. Eso supondría una catástrofe medioambiental y humanitaria, una ampliación de la escala de la guerra y un cambio en su naturaleza", concluyó.El régimen de Kiev está preparando en su territorio una provocación relacionada con el estallido de una bomba sucia, un arma nuclear de baja potencia, informaron unas fuentes confiables en varios países, incluida Ucrania. El objetivo principal de este plan consiste en acusar a Rusia de haber utilizado armas de destrucción masiva en la operación especial de desmilitarización de Ucrania y, de esta manera, lanzar una poderosa campaña antirrusa en el mundo.El 23 de octubre, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, expresó a sus homólogos de Francia, Turquía y el Reino Unido, la preocupación ante posibles provocaciones nucleares por parte de Kiev con el uso de bomba sucia. Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, aseguró el mismo día que Kiev no dispone en su arsenal este tipo de armas ni tiene planes de obtenerlas.Una bomba sucia o dispositivo de dispersión radiológica es una combinación de explosivos y polvo o perdigones radiactivos. Si bien una bomba de ese tipo no puede generar una explosión atómica, el principal peligro radica en la explosión en sí, la cual puede causar heridas graves y daños, así como provocar la desimanación de materiales radiactivos en el área.

https://sputniknews.lat/20221024/que-es-una-bomba-sucia-y-cuales-son-los-peligros-que-representa-esta-arma-preparada-por-kiev-1131803475.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 💬 opinión y análisis