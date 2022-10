https://sputniknews.lat/20221026/que-lecciones-dejo-la-crisis-de-los-misiles-de-1962-para-mirar-el-presente-1131842812.html

Qué lecciones dejó la Crisis de los Misiles de 1962 para mirar el presente

Qué lecciones dejó la Crisis de los Misiles de 1962 para mirar el presente

Hace seis décadas, la colocación de cohetes nucleares soviéticos en la isla respondía a la inminente invasión de Washington a Cuba, pero, una vez descubiertos a escasos 200 kilómetros de sus costas, Washington negoció con Moscú una salida que evitó una Tercera Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría.De acuerdo con el analista, mientras la acción de la URSS en 1962 respondía al enfrentamiento entre capitalismo y socialismo, hoy Rusia lo hace desde el surgimiento de un nuevo orden multipolar contra la hegemonía de Estados Unidos.Para Capelán, el presidente Joe Biden no es John F. Kennedy (1961-1963) y Estados Unidos tampoco es el de antes. A su juicio, Kennedy era un joven estadista de peso, al frente de la más grande potencia de la historia en su momento de apogeo.MultipolaridadEl experto nicaragüense Oscar Borge, máster en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid en España, afirmó a Sputnik que el principal contraste entre aquella época y la presente es la inexistencia del campo socialista y la configuración del mundo desde la multipolaridad, con actores como China.A su juicio, es visible una asimetría entre las dos potencias: mientras Estados Unidos mantuvo intervenciones militares permanentes en territorios como Afganistán (2001) e Irak (2003), Rusia tuvo que reestructurar su potencial armamentístico en los últimos 20 años, desde la salida de Boris Yeltsin (1991-1999).Para el ecuatoriano Orlando Pérez, exdirector del diario El Telégrafo, en 1962 coexistían bloques e ideologías muy bien definidas y hoy Estados Unidos no tiene la misma hegemonía.En la práctica, "persiste el riesgo de guerra nuclear en la medida en que se polaricen más las relaciones, pero hay conciencia en los países sobre los riesgos y la imposibilidad de sobrevivir de producirse una acción bélica de esa envergadura; sumado a ello, la naturaleza no da más, por la voracidad del capitalismo y el consumo desmedido".Pérez mencionó a Sputnik la permanencia de bases militares estadounidenses en el mundo que, según un informe de la revista especializada Conflict Management and Peace Science Journal, ascienden a 254 con alrededor de 173.000 efectivos en ellas, si bien la cifra pudiera alcanzar las 800, pues el Pentágono no informa sobre la cantidad exacta de instalaciones desplegadas.El mundo 60 años despuésHassan Pérez Casabona, doctor en Ciencias Históricas y profesor titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) de la Universidad de La Habana, recordó a Sputnik que tres décadas después de la Crisis de Octubre desaparecieron la URSS y el sistema socialista en Europa del Este.Aquella fue la época del "envalentonamiento imperial", y ahora "estamos en presencia de un amplio y prolongado proceso de recomposición y reconfiguración de las relaciones internacionales, en el cual ningún actor puede desempeñarse a sus anchas en desmedro del resto", dijo.Por su parte, René González Barrios, director del Centro Fidel Castro Ruz y expresidente del Instituto de Historia de Cuba, declaró a Sputnik que el aumento del poderío armamentístico y del número de países con armas nucleares, entre ellos, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia, India, China y Pakistán, hace que la amenaza sea mayor, más aún cuando políticos irresponsables asumen el Gobierno de países como Estados Unidos.González Barrios señaló el renacimiento en muchos territorios de sentimientos de admiración hacia un nacionalismo de extrema derecha y a las ideas fascistas, entre ellos, el Gobierno ucraniano presidido por Volodímir Zelenski.La Organización de Naciones Unidas (ONU) refiere que permanecen cerca de 22.000 armas nucleares en el mundo y, hasta la fecha, hubo más de 2.000 ensayos nucleares, si bien la historia reconoce apenas dos momentos de su empleo, ambos por Washington: los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki, antes del fin de la Segunda Guerra Mundial.

