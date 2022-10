https://sputniknews.lat/20221026/ue-planes-de-pirateria-contra-rusia-y-de-escalada-del-conflicto-en-ucrania-1131866851.html

UE: ¿planes de piratería contra Rusia y de escalada del conflicto en Ucrania?

La UE planifica reconstrucción de Ucrania a la que piensa financiar con activos rusos congelados. Rusia espera que EEUU y sus cómplices rindan cuentas por... 26.10.2022, Sputnik Mundo

Combo europeoEl tema de Ucrania, enfocado a través del prisma de su reconstrucción económica, fue abordado en una conferencia de expertos de la UE centrada en la movilización de ayuda internacional a Kiev.El canciller alemán Olaf Scholz calificó la reconstrucción económica como "una tarea de generaciones que debe comenzar ahora". Al respecto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen manifiesta la intención de confiscar activos rusos congelados para financiar dicha reconstrucción. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien intervino en el foro de forma virtual, sostuvo que su país aún no ha recibido ninguna ayuda financiera para este fin.En tanto, el expresidente de Moldavia, Igor Dodon, al frente del país entre 2016 y 2020, sostiene que la OTAN puede entrar militarmente a su país en cualquier momento que estime conveniente.Biolaboratorios militares en Ucrania: Rusia espera a que EEUU y sus cómplices rindan cuentasLa actividad biológica militar de EEUU en Ucrania es un tema insignificante para la propaganda occidental. La prensa hegemónica silencia y hasta se burla de las denuncias de la parte rusa y otras naciones preocupadas por el afán norteamericano por instalar laboratorios biológicos en las inmediaciones de los países señalados por Washington como adversarios y enemigos.Algo que ha vuelto a ocurrir en relación a la petición de Moscú al Consejo de Seguridad de la ONU para que establezca una comisión que investigue las 'aventuras' biológicas de EEUU en Ucrania, unas 'aventuras' que, según Moscú, están violando la convención que prohíbe el uso de armas biológicas.La maquinaria propagandística occidental 'lincha' a 'enemigos internos'El fracaso de la estrategia antirrusa aumenta la voracidad de la maquinaria propagandística occidental. Una maquinaria que, además de su constante búsqueda de sus 'enemigos externos', está recrudeciendo su cerco contra los 'enemigos internos'.Se ha llegado a una situación en la que medios considerados antes como respetables, publican auténticos panfletos, como el que se ha permitido recientemente el diario El Mundo. El periódico ha atacado a figuras con reputación incuestionable como el intelectual José Antonio Zorrilla, exembajador de España para Georgia y Estados del Cáucaso, y también cónsul general de la nación ibérica en Milán, Shanghái y Moscú. Una campaña de difamación que se debe a su no alineamiento con la versión 'oficial' del conflicto de Ucrania, es decir, la 'autorizada' por Bruselas y Washington.La Comisión de Venecia critica la reforma electoral de MéxicoLa Comisión Europea para la Democracia a través de la Ley, conocida como Comisión de Venecia, criticó el proyecto de reforma electoral de México por considerar que carece de garantías. El gobierno mexicano respondió que la comisión no tiene injerencia en los asuntos mexicanos, pero la oposición al gobierno adoptó las críticas de la Comisión como propias.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

