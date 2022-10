https://sputniknews.lat/20221029/el-pueblo-sabe-quien-es-el-mentiroso-las-claves-del-intenso-ultimo-debate-entre-lula-y-bolsonaro-1131959416.html

"El pueblo sabe quién es el mentiroso": las claves del intenso último debate entre Lula y Bolsonaro

"El pueblo sabe quién es el mentiroso": las claves del intenso último debate entre Lula y Bolsonaro

"No quiero estar cerca de usted'', "pare de mentir" y "el pueblo sabe quién es el mentiroso" son algunas de las frases que se lanzaron el presidente de Brasil...

Las dificultades económicasEste es un tema que podría decantar la balanza para algunos de los pocos votantes indecisos en la ajustada carrera entre Jair Bolsonaro, y el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, que midieron sus fuerzas en el debate emitido por la televisora TV Globo, quizá la más importante del país.Da Silva, que lidera las encuestas en su intento por regresar al cargo que ya ocupó entre 2003 y 2010, prometió aumentar el gasto en los pobres, aunque no esbozó un plan concreto para lograrlo. Además, destacó que el Gobierno de Bolsonaro no elevó el salario mínimo para ajustarlo a la inflación.El salario mínimo vale ahora menos que cuando Bolsonaro asumió el cargo, añadió.Bolsonaro prometió rápidamente elevar el salario mínimo de los 229 dólares mensuales actuales a 265 el próximo año, algo que no está contemplado en la propuesta de presupuesto para 2023 que el mandatario actual envió al Congreso. La desaceleración económica que acompañó a la pandemia del coronavirus ha impedido el incremento, pero destacó la consolidación de la actividad económica."Lo hicimos mejor de lo que lo habría hecho usted. (...) Estamos listos para despegar. Ahora tenemos una de las mejores economías del mundo", contestó el presidente a su rival.Este debate supuso un cambio con respecto al anterior, cuando Lula se centró en la ampliamente criticada gestión de Bolsonaro durante la pandemia, que dejó más de 680.000 muertos en el país, y Bolsonaro hizo hincapié en las investigaciones por corrupción que empañaron a su oponente y a su formación, el Partido de los Trabajadores. Ambos volvieron a plantear esas cuestiones el 28 de octubre, aunque no se detuvieron tanto en ellas.Lazos con el extranjeroLula trató repetidamente de presentar al Gobierno de Bolsonaro como aislado en el panorama internacional, destacando la escasez de visitas de Estado y de aliados en el extranjero. Por su parte, el presidente afirmó que su viaje a Rusia garantizó el suministro de fertilizantes antes del inicio de la operación de demilitarización y desnaficación de Ucrania, lo que ayudó a la industria agrícola brasileña, y añadió que Oriente Medio lo recibe "con los brazos abiertos"."Hicimos la política exterior más eficaz. (...) Brasil era un gran protagonista internacional", reivindicó Lula, en referencia a su Gobierno.La cuestión medioambientalLula, en respuesta a eso, se alegró de haber traído a Marina Silva, la ministra de Ambiente brasileña durante su Gobierno. "Hemos evitado arrojar a la atmósfera 5.000 millones de toneladas de CO2. Brasil se convirtió en un país muy respetado en la cuestión medioambiental porque creamos cinco institutos de biomas. Pondremos fin a la quema y a las invasiones de tierras indígenas, y especialmente a la minería en tierras indígenas", señaló.¿Un Gobierno corrupto?Bolsonaro intentó repetir su estrategia de atacar a Lula por los escándalos de corrupción y el periodo que pasó en la cárcel, asegurando que nunca fue absuelto sino "descondenado". Por sí mismo, aseguró que "no hay corrupción" en su Gobierno. El momento más tenso del debate se produjo cuando Bolsonaro pidió a Lula que se pusiese a su lado mientras respondía una pregunta. "Quédese aquí, hombre'', afirmó el mandatario. El expresidente respondió diciendo "No quiero estar cerca de usted'' y le dio la espalda.Al final, Bolsonaro comentó: "Todo el sistema está contra mí". Por momentos parecía nervioso da Silva también, llamó varias veces la atención sobre el comportamiento del mandatario, diciendo que no era propio de su cargo.Los candidatos también estuvieron continuamente llamándose mentirosos."Pare de mentir", fue el estribillo de Bolsonaro, a lo que Lula respondió con la frase "el pueblo sabe quién es el mentiroso".

