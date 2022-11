https://sputniknews.lat/20221101/bolsonaro-quiere-reunion-con-el-supremo-antes-de-reconocer-elecciones-1132038514.html

Bolsonaro quiere reunión con el Supremo antes de reconocer elecciones

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro quiere reunirse con los jueces del Tribunal Supremo Federal antes de pronunciarse sobre el... 01.11.2022, Sputnik Mundo

américa latina

jair bolsonaro

brasil

elecciones generales en brasil (2022)

Según el diario O Globo, Bolsonaro, que sigue recluido en su residencia oficial en Brasilia, quiere reunirse con jueces de la máxima corte judicial del país "a lo largo de este martes [1 de noviembre]", aunque el Supremo no confirma la información y asegura que no hay ninguna reunión oficial en la agenda.Según las citadas informaciones, el líder ultraderechista pretende hablar sobre las elecciones pero no contestará la derrota frente al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro aún no se pronunció sobre su derrota el domingo ante al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).En la madrugada de este 1 de noviembre, un grupo de manifestantes que apoyan al presidente bloqueó accesos al aeropuerto internacional de Guarulhos, un corte al que se fueron sumando otros bolsonaristas durante el resto de la mañana, lo cual provocó cancelaciones y retrasos en los vuelos.Lula da Silva se impuso el 30 de octubre en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil con el 50,90% de los votos, frente al 49,10 de Bolsonaro, y asumirá su tercer mandato al frente del Ejecutivo a partir del próximo 1 de enero.

brasil

